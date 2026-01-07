МВР иска BG-ALERT да се ползва при издирване хора и тероризъм

МВР предлага да бъде регламентирано използването на системата BG-ALERT при случаи на обявени за общодържавно издирване лица, издирване на безследно изчезнали лица или в случаи на опасност и/или осъществяване на терористични актове.

Това пише в мотивите към внесения от вътрешното министерство проект на Наредба за изменение и допълнение на Наредба №8121з-413 от 29 март 2024 г. за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението. Той е публикуван в портала за обществени консултации към Министерския съвет.

В наредбата са регламентирани техническите стандарти, протоколи и други приложими технически изисквания за изграждане на системата BG-ALERT, изискванията към доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà за осигуряване на условия за разпространение на съобщения чрез технологията Cell Broadcast, както и редът, и условията за поддържане, развитите и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.

Проектът на наредбата за изменение и допълнение е публикуван на 6 януари, а срокът за обществено обсъждане е 5 февруари.

С Решение на Министерски съвет от 21 юли 2025 г. е приет План за използване на Системата BG-ALERT за предупреждение на населението.