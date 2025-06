Методи Байкушев, кмет на Благоевград, пред „Труд news”: Ситуацията в ПП е неприятна, но като адвокат очаквам доказателства

Не търпим схемаджии в общината, такива не висят пред кабинета ми

Привличаме инвеститори, като не затлачваме бизнеса с бюрокрация

Разговаряме с кмета на Благоевград Методи Байкушев, който е от Партия „Промяната продължава“. Той пое общината в тежък момент, когато тя бе затънала във финансови проблеми. Предният мандат на общината бе поделен между двама градоначалници и управлението загуби посока. Байкушев спечели симпатията на хората заради обещанията да промени коренно начина на работа на администрацията и това да се случва с участието на гражданите, както и да се отчита за всичко, което прави. Година и половина по-късно го питаме дали донесе търсената промяна.

- Г-н Байкушев, няма как първо да не ви попитам, как ще коментирате последните събития в ПП?

- Ситуацията е неприятна и изисква сериозен анализ. На този етап е рано за изводи. Аз съм адвокат и очаквам доказателства.

- А как приемате оставката на Кирил Петков?

- Като доказателство за способността и готовността му да поема отговорност. Каквато малко политически лидери демонстрират и са демонстрирали. Лидерството на Кирил беше вдъхновение за мен.

- Кои са най-големите страхове на един кмет в тази сложна икономическа и политическа обстановка?

- Предпочитам да мисля за възможностите, страхове винаги може да има, ние сме се запазили като народ, защото винаги имаме надежда и цел. Смятам, че не трябва да се поддаваме на страхове като нация.

- Как приемате страховете по отношение на еврото?

- Еврото и Шенген са най-голямото ни постижение и тези, които не могат нищо да предложат на хората, искат да превърнат тези успехи в провали, в източник на страхове. Еврото е сериозна предпоставка за бъдеща стабилност.

- Ако обърнем картината към община Благоевград, какво означава въвеждането на еврото, ще има ли повече инвеститори?

- За нас и еврото и Шенген са огромна възможност, защото ние ще правим много повече бизнес и той ще ни струва много по-малко. Всяко нещо, което купуваме вносно, означава, че два пъти е минало през валутиране, което означава, че два пъти сме платили разходите за това. В момента имаме разговори с инвеститор, който започва проектиране на своята инвестиция за 50 нови работни места, става дума за българска компания, която ще прави свой складов център и монтажен цех и амбицията им е да се насочат към гръцкия пазар, Северна Македония. И в това виждаме голямата възможност, защото този работодател казва, че сега за него пазара в Гърция е като пазара в Сандански или Петрич благодарение на Шенген и еврото. Така, че това ни дава страхотна възможност и трябва да я реализираме, а не да слагаме спирачки.

- Когато предприемачите идват да оглеждат района за свой бизнес, питат ли защо е недовършена АМ "Струма"?

- Нашето положение е стратегическо и естествено магистралата е казус, който ще бъде разрешен на национално ниво. Това, което инвеститорите основно ги интересува, е ще намерят ли хора, които да работят. И имаме един изключителен парадокс в момента - имаме хора, които търсят работа, но в същото време не могат да се срещнат с бизнеса, който също търси кадри, но не ги удовлетворява конкретната квалификация например.

- Какво казвате на такива предприемачи?

- Казвам, че Благоевград е регионален център за цяла Благоевградска област, а и съседните райони, който привлича младежи за обучение в двата ни много добри университета -Югозападният и Американският университет. И, както бизнесът, така и образованието трябва да направят стъпки един към други. И ние в общината правим доста инициативи да ги срещаме. Правим кариерни форуми, при всяко студентско събитие каним и местния бизнес, направихме и детски бизнес клуб, като се опитваме у децата още в пети-шести клас да подхраним интереса им към реалния бизнес. В Благоевград в момента има три компании, които провеждат дуално обучение. Бизнесът също трябва да инвестира в младите, защото няма как да очакваме от гимназията да излезе напълно обучен кадър. Трябва да се създаде среда, в която бизнесът и образованието да си говорят постоянно.

- Кмете, какво е мястото на изкуствения интелект, приложим ли е в общинската администрация, например?

- Абсолютно е приложим, трябва бързо да се научим да се адаптираме към всичко ново, което създава ефективност. А не да сеем страхове как ще ни вземе работата и ще останем безработни. В общината редовно ползваме изкуствения интелект в обработката на преписки, където има много голям обем информация. Тази година предвиждаме целенасочено обучение на администрацията.

- Гражданите очакват от вас да търсите инвеститори за откриването на повече работни места. Какво правите в тая насока?

- Впрегнали сме всички канали в тая посока. Аз съм се срещнал с всички големи предприемачи, които са излезли от ЮЗУ и АУБ. Последният е произвел всички успешни и големи бизнесмени у нас в IT сектора, известно е, че първата "еднорог" компания е учредена именно от хора, завършили АУБ. А пък на тях са им помогнали други, преди тях завършили. Срещнали сме се, казали сме, че в Благоевград има нов екип, с който могат да работят и спокойно могат да пращат инвеститори тук. Ето, и сега по тази линия дойде американски инвеститор, в чийто бизнес инвестира наш възпитаник на Американския университет и сега иска да стъпи в Европа. И така направихме връзка с Българската банка за развитие, която предложи сградата на бившата цигарена фабрика. Имаме и други разговори и интереси, правим срещи и с българо-чуждестранните търговските камари. Опитваме се да създадем доверие у тях и да знаят, че тук има екип, който може да посрещне техните нужди, че може да говори техния език, че преписките им бързо ще се обработват, няма да ги затлачваме с бюрокрация.

- Какви отношения имате с централната власт-помага или пречи?

- С централната власт работим добре, до момента не сме усетили никаква дискриминация към Благоевград, а и където да сме почукали, вратата е била отворена. Да, има забавяне в плащанията, които са по Националната програма, но те не са само към община Благоевград, от декември месец няма извършвани никакви плащания към всички общини и всички са в едно и също положение. Правителството не ни дава сигнали, че ще фаворизира една или друга община и смятам, че имаме добър контакт и с другите кметове от цялата област, работим много добре, независимо от коя партия са избрани. Стараем се да работим и ние безпристрастно и с уважение към всяка институция в страната.

- Вие спечелихте убедително местните избори при голяма конкуренция преди година и половина с обещание за цялостна промяна в управлението на община Благоевград. Каква е вашата визия за общината?

- Много неща променихме, много неща предстоят. За мен е важно да погледнем по-отвисоко на проблемите, за да видим какви са стратегическите задачи на Благоевград. А те са три: на първо място е правилно структуриране на градоустройството на града, което изисква да направим актуализация на Общия устройствен план, тъй като преди години са допуснати грешки и компромиси, чиято цена сега плащаме. Община Благоевград започва от изток от хижа Македония, а на запад завършва с границата на Северна Македония. И като изключим сегашните строителни граници на града и долината на река Струма, цялата останала територия на общината или над 95 процента е планина. Тоест ние имаме едно ограничено пространство в което можем да развиваме града, както жилищна, така и индустриална зони. Индустриалното развитие може да се случи само в долината на река Струма, там са равните територии, там е инфраструктурата. Втората важна задача е инвестицията в хората. Имаме важно предимство тук, но до момента не го използваме - двете най-авторитетни гимназии и двата университета на Благоевград са тук. Сега трябва да създадем среда, в която бизнеса да използва този ресурс. Направихме общо брандиране на града с помощта на двата университета, обявихме конкурс и той бе спечелен от дует студенти от АУБ и ЮЗУ и тази концепция ще разработим допълнително. Чрез този нов продукт ще представяме Благоевград като университетски център. Това е много престижно. Моето послание е - "Елате да правите бизнес в Благоевград, защото тук са най-добрите кадри!". И третата голяма посока, в която трябва да работим, е свързана с наследството, което имаме в нашия град. Преди 100 години Благоевград е бил много малък център и две-три махали. Но в последните 60 години в Благоевград е инвестирано много в градоустройството, като са прокарани много смели решения, имаме пешеходна зона, парк Ловен дом и парк Бачиново. Това е голямо наследство и много добре са структурирани жилищните квартали. В тях е запазено пространството и въздухът. Тук идва и голямата ми амбиция да разширим и надградим пешеходната зона.

- Благоевград в момента прилича на една огромна строителна площадка, разкопани са десетки улици, какви проекти реализирате?

- Ползваме националната програма, за Благоевград са предвидени 50 млн. лева, тя е потвърдена и е в Закона за държавния бюджет. Затова сме разкопали улиците и подменяме водопроводи, правим нови настилки и нови бордюри. Това е голямо неудобство за хората, но е за добро, защото инфраструктурата в тези зони не е обновявана от над 40 години. Но голямата промяна тепърва предстои, по програма Развитие на регионите с европейско финансиране ние сме заложили 7 проекта на стойност над 80 млн. лева. Тук предвиждаме голямо обновление и на двата ни големи парка Ловен дом и Бачиново. Изпълнението ще започне следващата година. Другите два проекта са много интересни, те ще променят облика на централна градска част - по единия проект ще се осигури пешеходна връзка между сегашната зона и стария град Вароша, а улицата отдолу ще влезе под земята. Планираме и да изградим подземен паркинг под централния площад, тъй като пространствата за паркиране в града са доста ограничени. Сондажните проучвания вече са готови и показаха, че смело можем да преместим площада, да направим паркинг и после да го върнем отново на мястото му. Наскоро доведох и един английски архитект, който се занимава с облагородяване на публични пространства да даде идеи. Той каза, че нашата пешеходна зона е уникална, защото тя е напълно отделена от автомобилния трафик. Няма шум, няма изгорели газове и създава усещането, че си в парк. Така че, мащабното строителство тепърва предстои.

- Кмете, наричат Ви фейсбук-градоначалникът, защото редовно пишете в групите на благоевградчани, отговаряте на въпросите им, дори и на онези, които ви критикуват много. Понякога групите в социалната мрежа приличат на публично обществено обсъждане. Каква политика реализирате чрез фейсбук?

- Хората ползват тези канали и аз се чувствам длъжен да обяснявам какво и защо правим. Там може наистина да се обърнем към възможно повече хора и да чуем и тяхната гледна точка. Аз няма как да се срещна с всеки поотделно, особено недоволните, за мен това е една медия, чрез която се опитвам да отговоря на притесненията на гражданите. Правя го рано сутрин и късно вечер, когато имам време. Гражданите вече свикнаха да водим такава комуникация , те са в правото си да изразяват своите мнения и смятам, че дори когато се гневят, трябва да получават отговор от нас.

- Мнозина смятаха, че ще се провалите още в първата година, защото ви липсва мнозинство в Общинския съвет, който е съставен от 16 партии и коалиции. От общо 41 съветника вашата партия „Промяната продължава“ има едва двама. Вие обаче изненадахте всички лоши пророци, вече година и половина управлявате без проблеми от страна на ОбС, всички ваши предложения се гласуват с мнозинство. Как успяхте да обедините толкова различни партии и интереси?

-В лични разговори много от общинските съветници ми казват, че никога досега не е имало такъв диалог с кмета, всяко решение да бъде обсъждано с всички детайли за или против и да няма усещане, че нещо се крие, че нещо се готви, че някакви частни интереси стоят. Истината е, че съветниците виждат, че тази администрация в този мандат се занимава със стратегическите проблеми на града и когато обясняваме добре, усещам, че има една симпатия към онова което правим. Не казвам, че всичко минава много лесно, но истината е, че трябват разговори, трябва диалог, аз се отнасям с изключително уважение към всички съветници.

- Има ли желание от някои да си реализират лични проекти?

- Не, за което съм благодарен, че работим конструктивно, те виждат че се работи и това създава среда, в която се сваля градуса на напрежение.

- Как се справяте със схемаджиите, които обичайно стоят пред кметските кабинети?

- Много лесно, още в първи разговор разбират, че номерата им няма да минат и както виждате няма опашка пред кабинета. Тук идват само екипите от администрацията, имаме интерактивна дъска, на която се дават ежедневните задачи. Знаете, че тук имаше преди една холна масичка, вече я няма, сега има дигитална дъска за работа.

- На всички общини предстои въвеждането на новата методика за такса смет замърсителят плаща, вие имате ли готовност по този сложен казус и какво трябва да знаят хората, какво да очакват?

- Всички общини работят усилено по изработването на модел, по който да се случи. От моите разговори с другите общини става ясно, че всички се ориентират към модела за плащане на таксата според броя на хората в съответния имот. В цялата страна ще скочат драстично сметките. Но дълги години хората са били лъгани, че такса смет покрива разходите за отпадъците. Поне от 7-8 години в никоя община не се покриват, а общините дофинансират тази дейност от другите си приходи. А законодателят ни казва, че трябва да направим така, че да покриваме всичките си разходи.

Нашият гост

Методи Байкушев е кмет на Благоевград, избран на последните местни избори от коалиция Промяната продължава -Демократична България. Той е на 44 години, роден е и живее в Благоевград, заедно със съпругата си и двамата им синове. Завършил е право в Софийския университет“Климент Охридски“ и е преминал през редица допълнителни обучения по арбитраж, административно право, устройство на територията, строително, административно и данъчно право. Започва кариерата си през 2006 г. като младши адвокат в Адвокатско дружество „Димитров, Петров и Ко.“. Само след 6 години става управляващ съдружник.

Под негово ръководство кантората достига екип от над 50 служители и два пъти печели приза „Кантора на годината“ на Who is Who Legal. Ежегодно е посочван като един от водещите български адвокати във всички значими международни правни справочници. През 2020 и 2022 г. е включен в списъка на най-влиятелните експерти по международен арбитраж в Централна и Източна Европа (CEE Arbitration Powerlist) на Legal500.