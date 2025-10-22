Метрото в Солун ще бъде затворено през ноември и февруари

Ремонтите включват нови навеси, седалки, електронни системи, осветление

Метрото в Солун ще бъде затворено от 10 ноември за около един месец, за да се проведат важни тестове за безопасност преди разширяването на мрежата до Каламария. Второ затваряне е планирано и за февруари 2026 г., с подобна продължителност, според заместник-министъра на инфраструктурата и транспорта Никос Тачиакос, цитиран от To Vima.

Временното преустановяване е част от усилията за тестване на нови влакове, седем от които вече са доставени от общо петнадесет. Властите подчертават, че затварянията са необходими, за да се гарантира безопасна и безпроблемна работа след завършване на пълното разширение.

Алтернативен транспорт по време на затварянето на метрото

За да се сведе до минимум прекъсването на движението, общественият транспорт в Солун, OASTH, ще обслужва автобусна линия M1 на всеки седем минути, покриваща цялата маршрута на метрото от Неа Елветия до новата централна жп гара. Допълнителни градски автобусни линии също ще се движат по-често.

Заместник-министър Тачиакос подчерта, че днешният график на автобусите включва 40 допълнителни маршрута в сравнение със същия ден миналата година, преди откриването на метрото. Той заяви, че тези мерки, в комбинация с текущите подобрения на инфраструктурата, ще променят транспортната система и градската среда в Солун.

Развитие на крайградската железопътна линия

Вече беше проведено първото пробно пътуване на крайградската железопътна линия на Солун между новата жп гара и Синдос. Очаква се пълното пускане в експлоатация да започне до края на ноември, малко по-рано от планираното. Тази линия ще обслужва студенти и служители в индустриалната зона.

Междувременно проектът за западната крайградска железопътна линия и северните клонови гари ще бъде обявен на търг следващия месец, като гарите ще бъдат завършени на етапи. Ремонтите включват нови навеси, седалки, електронни системи, осветление и паркинг съоръжения на всички основни спирки.