Откраднатите бижута от Лувъра се оценяват на 88 милиона евро (ВИДЕО/СНИМКИ)

Прокурорът на Париж Лор Бекюо съобщи тази вечер, че щетите от грандиозния обир на бижута от Лувъра в неделя са оценени от куратора на музея на 88 милиона евро, предаде Франс прес.

По думите ѝ, това представлява само икономическата стойност на престъплението.

„Щетите, оценени от куратора на Лувъра, възлизат на 88 милиона евро – изключително впечатляваща сума, но тя не може да се сравни с историческата стойност на обекта“, допълни прокурорката.

Според нея крадците няма да спечелят тези пари, ако решат да стопят бижутата.

След обира френските власти стартираха мащабно разследване, а музеят потърси съдействие и от израелската частна разузнавателна компания CGI Group за проследяване на откраднатите артефакти.

Сензационният обир беше извършен за по-малко от седем минути - крадците демонтирали стъкло на прозореца и влезли в галерията с бижутата, където прекарали едва 3 минути и 40 секунди.