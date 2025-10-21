Заличиха графит на Новак Джокович в центъра на Белград (ВИДЕО)

Авторът на творбата обвини привърженици на управляващите за вандалския акт

Графит на световноизвестния тенисист Новак Джокович в центъра на Белград беше заличен днес, след като неизвестен извършител го заля с черна боя, съобщи БТА.

Изображението е създадено от архитекта и активист Андрей Йосифовски, известен като Пианиста, и представя характерния жест на Джокович от тазгодишния турнир Уимбълдън, наподобяващ помпане на гума. До фигурата имаше надпис: „Помпай, помпай, защо спря!?“.

Mural posvećen Novaku Đokoviću, koji se nalazi u centru Beograda, poliven je crnom farbom.



Delo umetnika i aktiviste Andreja Josifovskog, poznatog kao Pijanista, inspirisano je poznatim Novakvim „pumpanjem“ tokom ovogodišnjeg Vimbldona. pic.twitter.com/P6jaFFK7KB — TV NOVA S (@tvnova_s) October 21, 2025

Авторът на творбата обвини привърженици на управляващите за вандалския акт.

„Те можеха да заличат само надписа, но да задраскат фигурата на Новак е необяснимо. Готови са да заличат историята, само и само да управляват. Невероятно е!“, каза Йосифовски пред в. „Данас“.

Новак Джокович многократно е изразявал подкрепа за антиправителствените протести в Сърбия. Наскоро той обяви, че се мести със семейството си в Гърция, прехвърляйки и тенис турнира си в Атина, след като бе наречен „предател“ от сръбския президент Александър Вучич.