Французите вече не вярват в демокрацията

Според социологическо проучване мнозинството жители на Хексагона искат “силна ръка”

Недоверието на французите в демокрацията нараства с всеки изминат ден и много голяма част от тях са изкушени от мисълта да бъдат управлявани от силна крайнодясна власт - до този извод стигна най-тиражираният парижки всекидневник “Льо Монд” след анализа на данните на поръчано от редакцията социологическо изследване, извършено от водещия международен институт за проучване на общественото мнение “Ipsos”.

Френската демокрация е болна и нейните злини са многобройни - подчертава вестникът в редакционен коментар. В него се твърди, че през 2025 г., след месеци на политическа нестабилност, резултатите от допитването показват нарастване на недоверието, отчаянието, униването, както и на желанието за излизане от демократичната рамка. А това за “Льо Монд” са особено тревожни симптоми, илюстриращи дълбочината на демократичната криза, по-малко от две години преди следващите президентски избори.

Вече огромна, разликата между избирателите и техните представители в институциите сякаш се разширява - така 96% от анкетираните обявяват, че са недоволни или ядосани от ситуацията в страната. Като вината за това се приписва преди всичко на президента Еманюел Макрон, който не само не е успял да съживи влечението към политиката през първия си мандат, но за съжаление през втория хвърля доста французи в отчаяние, рейтингът му през последните три години спада непрекъснато, достигайки почти до печалния праг на десет процента одобрение.

И днес 90% от анкетираните смятат, че страната им е в упадък, докато този процент е бил “само” 75% през 2022 г. - посочва парижкият всекидневник. За жалост пък Парламентът не е успял да поеме контрола над президентския режим на Еманюел Макрон, който малко или много управлява еднолично, “пряко отгоре надолу”.

Криза след криза, политическият дискурс продължава да се влошава - натъртва “Льо Монд”.

От началото на септември французите видяха как един министър-председател подава оставка, след което обявява, че няма да приема отново същата длъжност, а после е преназначен за шеф на правителството и той го оглавява. Ето защо сега 42% от лицата под 35 години вярват, че друга социално-политическа система би била поне толкова добра като сегашната, а желанието на жителите на Хексагона за силна крайнодясна власт става все по-осезаемо. И поради тази причина според влиятелния всекидневник кандидатите най-вече на президентските избори през 2027 г. ще трябва “да се представят на тях със сериозни идеи”.

Защото в противен случай ще видят как “подземните пукнатини и пролуки, закърпени с големи трудности, се отварят отново бурно и се превръщат в бездни и пропасти” - цитира “Льо Монд” великият австрийски писател Стефан Цвайг, който през 1941 г. анализира в есе края на европейските демокрации.