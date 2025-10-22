Балони с цигари навлязоха от Беларус във Вилнюс, Литва затвори границата (СНИМКИ)

Литва затвори контролно-пропускателните пунктове по границата си с Беларус в отговор на навлизането във въздушното ѝ пространство на балони от съседната страна, съобщи литовският Национален център за управление на кризи.
Lithuania’s largest airport suspends air traffic due to dozens of smugglers’ ballons https://t.co/NMLxePxjSV pic.twitter.com/tqaXPfndYB— New York Post (@nypost) October 22, 2025
Снощи летището на литовската столица Вилнюс бе затворено заради балоните, използвани за контрабанда на цигари.
Lithuania’s Vilnius Airport resumed operations Wednesday morning after the airspace was closed overnight due to weather balloons with smuggled cigarettes crossing the border from neighboring Belarus https://t.co/wpJrKFFoq6— Bloomberg (@business) October 22, 2025
Справка на уебсайта на аерогарата показва, че редица полети са били отменени или забавени, а самолети, които е трябвало да кацнат във Вилнюс, са били пренасочени.
Flights holding or diverting as Vilnius has closed due to “unauthorized meteo balloons in the vicinity of the airfield.” Estimated reopening: 2140 UTC.https://t.co/zlI0Ddq0TU pic.twitter.com/1fZMLNIOm9— Flightradar24 (@flightradar24) October 21, 2025
"Решението (за затваряне на граничните пунктове) ще бъде преразгледано, след като летището (на литовската столица) бъде отворено отново", каза пред репортери ръководителят на кризисния център Вилмантас Виткаускас.