Силно земетресение разлюля Родос

Земетресението е типично за района и не е причина за безпокойство

Земетресение с магнитуд 4,5 по скалата на Рихтер разтърси източнобеломорския остров Родос рано в сряда. Няма незабавни съобщения за пострадали или щети.

Земетресението е било регистрирано в 5:45 ч. местно време, според Института по геодинамика към Националната обсерватория на Атина. Епицентърът му е бил разположен на 35 километра североизточно от столицата на острова на дълбочина 30,7 километра.

Сеизмологът Ефтимис Лекас заяви пред обществената телевизия ERT, че земетресението е типично за района и не е причина за безпокойство.

„Земетресението е станало в район с честа сеизмична активност. Това е типично земетресение за региона; няма причина за безпокойство“, каза той. „Разбира се, ние следим развитието на явлението.”

Гърция се намира в един от най-сеизмично активните региони в света, въпреки че сериозните щети или жертви от земетресения са рядкост.