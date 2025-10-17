Младият водач, убил пешеходка в Лом, с предишни нарушения на пътя

21-годишният шофьор, който прегази пешеходка на тротоар в Лом, има редица нарушения на пътя, стана ясно от справка в полицията.

Младият мъж е карал с превишена скорост и е предприел неправилно изпреварване, което довело до катастрофата с поредна невинна жертва.

Жената, която удря водачът, тъкмо се прибирала към дома си, след като пазарувала в квартален магазин. Инцидентът се развива около 09:50 ч. на 16 октомври, четвъртък.

Началникът на сектор "Охранителна полиция" при РУ-Лом гл. инспектор Огнян Иванов съобщи, че шофьорът е загубил управление, заради което автомобилът е поднесъл и странично започва да се преобръща. Излиза от пътното платно, удря се в дърво – от което отскача и удря жената, която издъхва на място.

Пробите за алкохол и наркотици на водача са отрицателни. "Но има седем предишни нарушения – 4 глоби с фиш, едната от които е за аналогично престъпление, а именно за неправилно изпреварване. Другите глоби са за други нарушения – шофиране без колан. Има и два акта за установено административно нарушение – липса на застраховка. За краткото време, в което има книжка – той има седем нарушения”, отбеляза инспектор Иванов.