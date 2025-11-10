Намаляват обявите за работа

Наемат повече финансисти

Търсят с 25% по-малко хора в хотели и ресторанти

Обявите за работа през октомври са намалели със 7% спрямо предходния месец, показват данни на сайт за предложения за работа. През октомври обявите за работа са с 3105 по-малко спрямо септември. Спрямо същия месец на миналата година офертите за работа намаляват с 2%.

През октомври съществено влияние за намалените обяви за работа има приключването на топлите месеци и началото на зимния сезон. Намаление на офертите за работа има в секторите “Строителство” (1546 по-малко предложения, 38% спад); “Хотелиерство и ресторантьорство” (855 по-малко предложения, 16% спад); “Логистика и транспорт” (445 по-малко предложения, 9% спад). Намалява търсенето на кадри и в сектор “Информационни технологии”, където спадът през октомври е 1%.

Спрямо същия месец на миналата година най-голямо намаление на обявите за работа има в секторите “Хотелиерство и ресторантьорство” (-25%), “Производство” (-19%), “Логистика и транспорт” (-15%) и “Информационни технологии” (-11%). Намаляват свободните работни места и в сектора “Търговия и продажби”. Най-голямо увеличение на предложенията за работа има в сектора “Счетоводство, одит, финанси” - с 46 на сто. Увеличение на обявите за работа има и в секторите “Административни и обслужващи дейности” (+10%), “Изкуство” (+5%) и “Здравеопазване и фармация” (+4%).

По отношение на разпределението на обявите за работа по различни браншове, секторът “Търговия и продажби” остава водещ с 24% дял от всички обяви. На следващите места са секторите “Производство” (21%), “Хотелиерство и ресторантьорство” (15%), “Административни и обслужващи дейности” (11%), “Логистика и транспорт” (10%), “Счетоводство, одит, финанси” (8%), “Строителство” (6%).

В София има най-много обяви за работа - 39% от всички предложения, а на второ място е Пловдив с 9%. В останалите големи градове делът е сравнително стабилен през годината: Варна (6%), Бургас (3%), Русе (3%) и Стара Загора (2%).