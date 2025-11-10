Производството на храни намаля с 18 на сто

Спад има 11 поредни месеца

Правят повече мебели

Производството на храни през септември намаля с 18% спрямо същия месец на миналата година, обявиха от Националния статистически институт. Това е 11-ти пореден месец на спад на производството на храни.

Причината за това е свито търсене. Цените на храните в България са доста високи, някои храни са по-скъпи, отколкото в държави като Германия и Франция, където заплатите са много по-високи. Това кара хората да са внимателни при избора на храни и да не купуват нищо излишно. Същевременно в редица страни от ЕС има забавяне на икономиките, което оказва негативно влияние върху износа на България.

При производството на напитки през септември има спад с 12 на сто спрямо същия месец на миналата година. Като това е 12-ят пореден месец на намаление на производството на напитки. При производството на текстил спадът през септември е с над 38 на сто на годишна база, а производството на дрехи намалява с над 20 на сто. Производството на химични продукти през септември намалява с 12,9 на сто на годишна база, а при производството на основни метали има спад с 19 на сто.

Но някои сектори на икономиката се справят добре. Производството на тютюневи изделия през септември е нараснало с над 27 на сто спрямо същия месец на миналата година, а при производството на мебели има ръст с над 25 на сто. Производството на лекарства е нараснало с 15 на сто, има ръст и в производството на електрически съоръжения, на машини и оборудване.