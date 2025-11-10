Иван Хиновски: Необходимо е съгласуване с "Лукойл", за да не ни затрупат с арбитражни дела

Унгария е в много по-тежка ситуация от България, отбеляза енергийният експерт

Грешка е на този етап да се говори за продажба

"Във всички случаи ще има сътресения на пазарите, най-вероятно и в цените, но това е единственият изход рафинерията да остане в експлоатация след 21 ноември. Една такава институция – особен управител, ще свали санкциите над това предприятие."

Това мнение изрази по БНР енергийният експерт Иван Хиновски във връзка с последните законодателните промени, засягащи "Лукойл – Нефтохим".

Въпросът е ще се намерят ли специалисти с капацитет за тази сложна верига от дейности, посочи той.

"В България има богат екип от хора в петролния бизнес. Ако се заведе екип от хора – международна търговия, технология на преработка, транспорт и съхранение, под особения управител, той би могъл да върши тази функция."

Според Хиновски вариант е да поканим и представител на голяма международна компания с огромен опит – "тогава по-лесно биха вдигнали санкциите".

"Много е важно в този период не да се избере тайно един човек, а да се обсъдят различни имена и да се помисли за покана на такъв опитен международен специалист по петрола", каза експертът.

"Избираме грешна стратегия. На този етап не трябва да се говори въобще за продажба на активите – създаваме лош имидж на България за чуждите инвеститори, предупреди енергийният експерт.

"Ние решаваме изведнъж – няма го вече "Лукойл". Международното право запазва правата на собственика да атакува съдебно действия на особения управител. Не искам да си представям, ако обявим процедура за продажба какво ще настане. Трябва в мир и сговор с "Лукойл", без да влизаме в конфликт. Иначе ще започнат тежки арбитражи и рано или късно ще бъдем осъдени! Трябва да се влезе в диалог с "Лукойл", за да не ни затрупат с арбитражни дела", призова Хиновски.

По думите му, наложително е "съгласуване на действията с "Лукойл".

В този флашзаконопроект – за 30 секунди, трябва да бъдат внесени промени. Стъпката международният управител да може да пристъпва към продажбата на активи в никакъв случай не може да стои безусловно, коментира Иван Хиновски, според когото "безусловните действия звучат лошо".

"В никакъв случай не бива да се говори в момента за продажба, за промяна на собствеността. Това ще подразни изключително много не само "Лукойл", но и международната бизнес общественост. Такъв прецедент - на слагане на ръка на чужда собственост в една държава без ясни критерии и условия – това е недопустимо", предупреди той.

Унгария е в много по-тежка ситуация от България, отбеляза Иван Хиновски.

"Те нямат възможност да диверсифицират. Ние имаме възможности за диверсифициране. Относно диверсификацията на доставките на петрол за преработка за нас е по-лесно, и пласментът респективно."