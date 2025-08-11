Нашествие на медузи затвори атомна електроцентрала във Франция

Четири от шестте реактора в атомна електроцентрала близо до Северно море във Франция трябваше да бъдат спрени заради нашествие на медузи. Морските обитатели попаднаха в охладителните системи.

"Четири реактора във френската атомна електроцентрала "Гравелин" бяха спрени късно в неделя поради натрупване на медузи в охладителните им системи, вероятно свързано с покачващите се температури на водата поради глобалното затопляне", съобщи Reuters, позовавайки се на оператора EDF.

Атомната електроцентрала в Гравелин е една от най-големите във Франция, с капацитет от 5,4 GW. Централата се охлажда чрез канал, свързан със Северно море.

"Реактори 2, 3 и 4 в атомната електроцентрала "Гравелин" бяха автоматично изключени малко преди полунощ, когато филтриращите барабани на помпените станции бяха претоварени от "огромно и непредсказуемо" роене от медузи, а реактор 6 беше изключен няколко часа по-късно", съобщи EDF.

Според френския оператор, целият завод е спрял временно производството си, като други два агрегата са извън експлоатация за планирана поддръжка. Reuters отбеляза, че плажовете около Гравелин са се сблъскали с увеличение на медузите през последните години поради по-топлите води и появата на инвазивни видове.

"Медузите се размножават по-бързо, когато водата се затопля, а с по-топлите региони като Северно море репродуктивният прозорец се разширява", отбеляза Дерек Райт, консултант по морска биология в отдела за рибарство на Националната океанска и атмосферна администрация на САЩ.