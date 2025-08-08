На джаз феста в Банско: Световни музиканти пленяват с музика, български звезди показват тънкости под звуците на флейта и акордеон

Джаз музика завладя Банско, като дори декорацията пред площада, изобразяваща китара и пиано, показва, че музиката е основен акцент в планинското градче тези дни. В момента протича “Банско джаз фест“, който ще продължи до 10 август, неделя.

В читалището, на централния площад, намиращо се непосредствено зад голямата сцена, има и специална изложба с кадри на джаз изпълнители, като уловените моменти от сцената събират погледите на посетителите.

Освен това на втория етаж в читалището има и специално отделен кът, където са поставени лични вещи на Милчо Левиев. Сред тях са част от негови награди, очилата му, както и музикални материали.

Две сцени и няколко джаз точки в града са част от музикалната атмосфера този август в Банско. Освен голямата сцена на площада, в парка в планинското градче, се издига и световна сцена, където вече свириха представители от Италия, Молдова, Ирландия, Израел и др.

Тази година се представиха и някои нови имена. Едно от тях е Сара Ленка, която с гласа си разказа джаз приказка в една от дъждовните вечери, което не се оказа пречка нито за нея, нито за публиката. С нежното си присъствие на сцената французойката показа, че всяка нота носи тежестта на преживяното.

Освен нея, на сцената на джас феста се изяви и легендарният шведски тромбонист Нилс Ландгрен. Впечатление направиха червените му маратонки и червеният цвят на тромбона му. Това не е никак случайно, тъй като самият той сподели, че всъщност червеното е любимият му цвят.

Преди години музикантът решил да наеме клуб, за да свири своята музика, като първоначално публиката наброявала едва 30-40 човека, впоследствие станали около 100 души, а малко след това толкова много, че клубът вече не е успял да побере желаещите да слушат гласа и музиката му.

Освен музикант Нилс е и превъзходен вокалист. Свири и пее с еднаква лекота и усет. Той и атрактивните му музиканти, сред които двама китаристи, един тромпетист и един музикант на йоника, направиха своята изява на „Банско джаз фест“ повече от час и половина.

Сред новите имена, който стъпиха на тазгодишния джас фест в Банско бе и Анат Коен от Израел. Още на 12-годишна възраст тя започва да свири на кларинет и саксофон. Днес живее в Ню Йорк и показва таланта си навяскъде по света. Анат и музикантите ѝ направиха една от най-вълнуващите джаз вечери в планинското градче. А гръцкият саксофонист Димитрис Василакис показа майсторство и балкански темперамент...

С родно присъствие на феста се откроиха имена като Борисалв Ясенов, който майсторски свири на флейта и Калоян Куманов и неговата магия с акордеона, която пленява. В неделната, последна вечер сцената ще завладее и джаз кралицата Камелия Тодорова, която ще изпълни свои емблематични песни.