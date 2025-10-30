На фона на сирени за въздушна тревога откриха обновения паметник на Христо Ботев в Измаил

На фона на сирени за въздушна тревога официално бе открит обновеният паметник на Христо Ботев в украинския град Измаил днес. Събитието бе организирано от Измаилската българска община „Света София“ с председател Николай Иванов и Измаилския държавен хуманитарен университет с ректор Ярослав Кичук, пред чиято сградата се намира паметникът.

Тържеството бе в рамките на честванията на Деня на бесарабските българи. Започна с химните на Украйна и България - в изпълнение на Сергей Нейчев и Богдана Чилик от Областния център за национални култури в град Измаил, и продължи с минута мълчание в памет на загиналите украински войници, предаде БТА.

Паметникът бе осветен архиепископ Болградски, благочинен на Измаилски окръг Сергий и отец Виталий.

Официални гости на събитието бяха заместник-председателят на Измаилската районна държавна администрация Марина Деной, генералният консул на България в град Одеса Светослав Иванов, народният депутат на Украйна и президент на Асоциацията на българите в Украйна Антон Киссе, заместник-министърът на културата Ашот Казарян, генералният директор на БТА Кирил Вълчев, певецът Илия Луков.

В церемонията по полагане на цветя участваха представители на градското и местно самоуправление, общинския съвет, кметове на български села от Измаилски район - Виктор Генчевский от Бановка, Алексей Лефтеров от Каменка и Петър Добрев от Островное, преподаватели и студенти от Измаилския университет.

Специално за събитието в Измаил пристигна делегация от град Добрич.

„Днес България е в Измаил“, подчерта консул Светослав Иванов,, представяйки официалните гости от България. „Изключително съм развълнуван, че имам възможност да ви поздравя по случай откриването на паметника на Христо Ботев – български поет, революционер и възрожденец, който е отдал живота си за свободата на България“, каза Иванов.

В речта си той изрази и солидарността на България с Украйна. „България ви пожелава скорошен мир и благоденствие. Искам да изразя своята подкрепа към вас и да потвърдя подкрепата на България към Украйна в тази несправедлива война“, заяви дипломатът.

Той подчерта, че страната ни осъжда агресията на Русия и предоставя на Украйна политическа, хуманитарна, финансова и отбранителна помощ. „Тази подкрепа беше потвърдена при посещението на българския премиер Росен Желязков през месец юни, когато той се срещна с президента (Володимир) Зеленски“, припомни Светослав Иванов.

Бюст-паметникът на Христо Ботев в град Измаил е открит на 20 март 1978 г. и е първият на територията на съвременна Украйна. Разположен е пред главния корпус на Измаилския държавен хуманитарен университет. Датата на откриването му е по случай 100-годишнината от Освобождението на България от османско робство. Бюстът е направен от измаилския скулптор Михаил Недопак.

Името на българския поет и революционер Христо Ботев е трайно свързано с Одеса, Измаил, Болград, Задунаевка. В Измаил Христо Ботев е работил като преподавател от 1869 г. до пролета на 1971 г. Паметта за него в съвременна Украйна е жива и до днес. Всяка година, на 6 януари и 2 юни, българските дружества и организации се покланят пред паметта на поета и революционер. Организират се тържества, конференции, полагане на цветя.