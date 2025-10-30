Братовчедка на арестувания Хасърджиев: Измами ни с 250 000 долара

Дългогодишният председател на НПО-то Национална пациентска организация, създадена да брани правата на пациентите, е измамил първата си братовчедка с около 250 000 долара. Това съобщи самата Венета Михайлова, която от години живее в Америка.

Жената има дъщеря с тежки увреждания и е превеждала колосални суми на д-р Станимир Хасърджиев с надеждата той да построи център за деца с двигателни и ментални проблеми, както той ѝ обещал, а тя наивно повярвала.

"Труд news" припомня, че Хасърджиев в момента се намира в ареста с повдигнати обвинения за принуда и притежание на наркотици.

Случаят скандализира обществеността преди дни, когато стана ясно, че той, заедно с още други трима, се опитали да блудстват с 20-годишен мъж на име Георги.

Потърпевшият бе настанен в болница с тежка интоксикация, тъй като мъжете му дали коктейл от наркотици, за да го упоят, а след това да се "забавляват" с него.

Според свидетелските показания инициатор и домакин на купоните бил именно д-р Хасърджиев, който лекари, пациенти и медии познават в съвсем различна светлина.

В края на септември той организирал поредното парти вкъщи, на което дошли актьорът Росен Белов, гръцкият топмодел Анастасиос Михайлидис, както и бивш военен от Френския легион на име Симеон Дряновски. Последният е семеен и има дете, а гръцкият гражданин отрича да е хомосексуален - твърди, че си тръгнал, след като с очите си видял, че играта загрубява - останалите са напили, употребявали и наркотици.

Михайлидис заяви още, че е сгоден и в момента има проблеми заради гейскандала. Въпреки това от месеци се води на адрес в жилището на д-р Хасърджиев. Мъжът не отрече, че бившият шеф на НПО-то има различна сексуална ориентация, както и че е пристрастен към наркотиците. Отрича обаче да е склонявал някого да изпълнява желания. Всичко в дома му се случвало доброволно.

След като научила за изпълненията на братовчед си, Венета Михайлова се свързва с bTV.

Във видеовръзка жената разказва, че е дала на Хасърджиев около 250 000 долара, които трябвало да отидат за направата на център за деца с увреждания в родния им град Сливен. Тъй като тя самата има дете с увреждане, много искала да направи подобен център именно там.

„Станимир Хасърджиев трябваше да помогне изцяло с положението си. Има познати, връзки“, обясни Венета Михайлова. Съвсем в началото тя първо изпраща пари кеш.

След това от Китай поръчва 7 контейнера със соларни панели и други необходими материали. Всичко е платено директно на фирмите по банков път, разказва тя. За получател е посочила фирма. „Просто се доверих“.

От Търговския регистър се потвърждават думите ѝ – фирмата е свързана с името на Станимир Хасърджиев. Минават години и макар от разстояние Венета вижда, че изграждането на центъра боксува.

„Когато започнах да питам за отчет - тогава се скарахме. Това се случи преди 2 години“, уточни родственицата му. Много пъти е опитвала да се свърже с него и баща му, който се пада неин вуйчо, но без успех.

„На вуйчо на името пуснах 93 000 долара. С тях сме купили парцели със земя. Те обаче не са на мое име, а на тяхно", уточнява жената.