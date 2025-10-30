Анкета: Столичната община пита родителите за детските градини

Столичната община стартира допитване към родителите, с което да отчете техните очаквания и нагласи, свързани с детските заведения и грижата за децата.

Проучването ще събере актуална и детайлна информация за нуждите и критериите на родителите при избора на детска ясла или градина – включително фактори като качество на образованието, близост до дома, условия на средата, отношение на персонала.

В анкетата са включени и въпроси, свързани с нагласите и на родителите, чиито деца посещават частни детски градини, детски центрове и родителски кооперативи и получават или не получават компенсации. За колко родители частната детска градина/детски център/кооператив е избор, и за какъв процент е резултат от липсата на места в детските градини. Какви са мотивите за направения избор също е важен въпрос в анкетата. Родителите могат да посочат и друго важно за тях изискване или препоръка.

Анкетата се попълва онлайн на следния адрес: https://forms.gle/kiFymCEJg3w6VAKa9

Достъп до анкетата ще има посредством QR код, който до дни ще бъде на входните врати на общинските детски градини.

Попълването ѝ отнема между 3 и 5 минути, но отговорите ще насочат екипа на кмета към вида и качеството на услугата, предпочитана от родителите. Родителите могат да отговорят на въпросите до 13 ноември 2025 г. включително.