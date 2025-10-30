"Често липсват маркировка, знаци и отводняване": ДАБДП предупреди за състоянието на пътищата от нисък клас

Агенцията публикува цялостна оценка за безопасността на пътищата

Състоянието на безопасността на пътната мрежа в страната е неравномерно, с ясно изразени различия по клас път, регион и функционално предназначение. Това показва първата цялостна оценка на Държавна агенция „Безопасност на движението по пътищата“ за безопасността на републиканските пътища в страната, съобщиха от пресцентъра на агенцията.

Оценката показва, че автомагистралите демонстрират най-добри показатели, с най-много участъци с оценка „добро състояние“, която при тези пътища е доминираща. Пътищата първи клас са предимно в задоволително състояние, но с немалко отсечки, които са в лошо състояние. Второкласните и третокласните пътища са с най-ниски оценки. Преобладава незадоволителното и лошото състояние, а се наблюдават участъци, в които движението е силно затруднено поради множеството компрометирани пътни елементи. Видимо при управлението на пътищата се дава приоритет на високия клас и се подценява повишаването на безопасността на по-ниските класове.

Проактивната оценка, извършена чрез визуална инспекция и анализ на пътните елементи, идентифицира, че най-сериозни недостатъци се наблюдават по третокласната и второкласната мрежа. По тях често липсват основни елементи за безопасност: сигнализация с пътни знаци и пътна маркировка, ограничителни системи за пътища и осигурена зона за безопасност. Банкетите са непрофилирани иобрасли с растителност, което затруднява доброто отводняване на пътната настилка. По първокласните пътища състоянието е на по-високо ниво, но в редица участъци се наблюдават същите проблеми. Автомагистралите демонстрират най-добро състояние, но не са изключение проблеми с отводняването, сигнализацията и пътните възли.

Резултатите от цялостната оценка на безопасността на пътната мрежа в България са представени в доклад изготвен въз основа на данните към референтната 2023 г, допълват от агенцията. В доклада са разгледани основните проблеми и възможности за подобрение, с оглед на устойчивото развитие в унисон с добрите европейски и световни практики. Съгласно изискванията на Европейската комисия (ЕК).

Цялостна визуализация на данните, която можете да видите ТУК