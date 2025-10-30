Липса на кворум пак провали заседание на комисията за контрол над службите

Трябваше да има изслушвания на ДАНС и НСО

Комисията за контрол над службите за сигурност отново не събрание кворум, за да изслуша ръководителите на Държавна агенция "Национална сигурност" (ДАНС) и Националната служба за охрана (НСО).

Според дневния ред на комисията днес началникът на Национална служба за охрана генерал-майор Емил Тонев трябваше да бъде изслушан кои народни представители и на какво основание ползват охрана. Изпълняващият функциите председател на Държавна агенция “Национална сигурност” Деньо Денев също трябваше да бъде изслушан. Първо за това какви са причините за водната криза в страната и последващите рискове за националната сигурност, както и за това каква дейност осъществява групировката "КУБ" и представлява ли тя заплаха за националната сигурност.

На заседанието дойдоха само Бойко Рашков от "Продължаваме Промяната – Демократична България" (ПП-ДБ), Димитър Гюрев от "Възраждане" и Павлин Кръстев от "Алианс за права и свободи" (АПС).

Ротационен председател Златан Златанов от "Възраждане" даде 15 минути, в които членовете на комисията да се съберат, за да има кворум и да започнат работа по същество. Това не се случи и Златанов закри заседанието на комисията, като се извини на Тонев и Денев.

"Представителите на управляващата четворна коалиция – в лицето на ГЕРБ, "Има такъв народ", "БСП-Обединена левица" и "ДПС - Ново начало", упорито саботират заседанията на комисията. Те ги саботират, не идват и пускат извинителни бележки, които аз като председател не оправдавам, тъй като в тях се посочва, че имали неотложни, спешни и уважителни ангажименти. Аз ги питам – какви са тези ангажименти", коментира ротационният председател на комисията Златан Златанов.