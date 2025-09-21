Нивата на грамотност в „богатите“ страни са тревожно ниски

България развива инфлуенсъри, бързи кредити и моделки

Нивата на грамотност за голяма част от населението на "богатите" страни са тревожно ниски.

Лидери по грамотност са японци, шведи и финландци. Много добре се справят в Нидерландия, Норвегия и Дания. Удовлетворяват изискванията и във Великобритания, Белгия и Канада. И т.н. На дъното е равнището на грамотност в Чили, Португалия и Полша. Трагично е в Литва, Израел и Италия. Под средното ниво са гражданите на Латвия, Унгария, Южна Корея, Испания, Австрия, САЩ, Хърватия. Допускам, че ако участваше в това класиране, България още повече щеше да свали средното ниво надолу.

А при съвременните технологии, бурните иновации и намаляващия дял на работната сила, високото образователно равнище ще бъде "тайният двигател" на прогреса.

България развива туризъм, хазарт, банки, застрахователни и пенсионни фондове, бързи кредити, инфлуенсъри, моделки, яки мутри със златни ланци и безумни дрифтъри, огромно количество "политици" и техните миски, и т.н. Путин ли е пак виновен?!