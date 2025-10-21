България напълно се е отказала от финансовия си суверенитет още преди приемането на еврото

Бюджетните проблеми на България вече ще изнервят и Брюксел. Освен това правителството вече нарушава собствените си решения.

Процедурата за Бюджет 2026 вече е затънала в непрозрачност със съмнение за преждевременен отказ от национален суверенитет. По европейските правила страните в еврозоната са длъжни да координират по-тясно, отколкото останалите членки в ЕС, фискалната си политика. Това включва пряк контрол от Европейската комисия на ранен етап - още при изготвянето на проектобюджетите за всяка следваща година.

Страните, които използват еврото, са длъжни до 15 октомври да представят своите проeктобюджети за следващата година на ЕК и на Групата на финансовите министри на страните от еврозоната (Еврогрупата).

България формално още не е в еврозоната, но вече е редно да се съобразява с тези правила.

Защото никой не би искал държава с продънен бюджет още от първия ден на членството ù в еврозоната.

Точно заради това Хърватия доброволно е представила своя проект на бюджет на Брюксел няколко месеца преди фактическото си присъединяване към еврозоната. Има го на сайта на ЕК.

Към момента обаче България много изостава и не е готова за подобна стъпка.

Разговорите за Бюджет 2026 дори в София на практика още не са започнали. Освен че правителството започва да създава проблеми на еврозоната с изпуснатия си бюджет, то нарушава и национални вътрешни срокове. То вече е в нарушения на собственото си Решение № 474 от 17 юли 2025 г. относно бюджетната процедура за 2026 година. Съгласно това Решение:

1. До 25 септември 2025 г. Министерството на финансите трябва да е подготвило законопроектите за изменение и допълнение на данъчните закони.

2. До 3 октомври 2025 г. Министерството на финансите трябва да е публикувало на интернет страницата си есенната макроикономическа прогноза.

3. До 7 октомври 2025 г. министърът на финансите трябва да е съгласувал с Фискалния съвет законопроекта за държавния бюджет на България за 2026 г. и проекта на Актуализираната средносрочна бюджетна прогноза за периода 2026-2028 г.

4. До 10 октомври 2025 г. председателят на Националния съвет за тристранно сътрудничество трябва да е свикал заседание за обсъждане на законопроекта за държавния бюджет за 2026 г.

5. До 13 октомври 2025 г. министърът на финансите трябва да е внесъл в Министерския съвет за разглеждане и одобряване проектобюджета.

6. До 15 октомври 2025 г. Министерският съвет трябва да е провел заседание, на което да е одобрил проектобюджета.

Никой от тези срокове не е спазен, според публично достъпната информация: На сайта на МФ няма нова макроикономическа прогноза. Няма информация проект на държавния бюджет да е обсъждан с Фискалния съвет и Националния съвет за тристранно сътрудничество.

Разбира се, има теоретична вероятност някакъв проектът на Бюджет 2026 да е готов и вече да е изпратен на Брюксел. Ако е така, излиза че:

Толкова важна стратегическа информация се крие - от обществеността, медиите и експертите, но и от народните представители (които в крайна сметка трябва да обсъдят и гласуват Бюджет 2026).

България напълно се е отказала от финансовия си суверенитет си още преди приемането на еврото.