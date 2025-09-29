Откъде и накъде бягат милиардери и милионери

Със сигурност българските милиардери и милионери също са мигранти

ОАЕ са водещи по привличане на богаташи в световен мащаб, като броят на милионерите, преместили се в страната, се е увеличил с 90% през последното десетилетие. Страната е магнит за привличане на нови жители благодарение на нулевия данък върху доходите, както и на нулевото данъчно облагане на собствеността и капиталовите печалби. 9800 нови милионери се очаква да се преместят в страната тази година - в сравнение с 6700 през 2024 г.

На второ място по привличане се нареждат САЩ, дом на най-голямото милионерско население в света, с потоци от богатство от 43,7 милиарда долара.

Обратно, Обединеното кралство ще преживее масов отлив на милионери, които заедно притежават богатство от 91,8 милиарда долара. Очаква се по-високият данък върху капиталовите печалби и промените в данъка върху наследството да доведат до тази промяна. Отделни доклади обаче установяват, че милионерите не са напуснали страната масово тази година, както се прогозираше.

Китай следва с 55,9 милиарда долара, докато се очаква Индия да отчете 26,1 милиарда долара нетен отлив, вероятно мотивиран отчасти от високата данъчна структура.

Със сигурност българските милиардери и милионери също са мигранти, понеже няма да ги видите нито на Слънчев бряг, нито на остров Тасос - освен най-бедните милионери.