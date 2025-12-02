От последните минути: ГЕРБ изтегля бюджета

ГЕРБ изтегля бюджета, научи ексклузивно "Труд news". Според участници в преговорите промените, които се налагат са твърде сериозни, за да се правят "на коляно".

Според наши източници цялата процедура ще стартира отново, а по думите на експерти това означава, че най-рано ще има бюджет чак през месец март.

Политолози коментират, че по този начин ГЕРБ-СДС се опитват да се спре ескалация на общественото недоволство и да не се налага подаване на оставка на кабинета на "Желязков".

ОЧАКВАЙТЕ ПОДРОБНОСТИ!