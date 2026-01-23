Павел Попандов: Очаквам сериозна промяна в политическия живот в страната

"Oчаквам съвсем сериозна промяна в политическия живот в страната и тази промяна се усеща вече по тази изнервеност на партийните лидери". Това коментира актьорът Павел Попандов по БНР.

"Всичките тези, които викаха в един глас - "Хайде, няма ли да излезе на терена Румен Радев", сега когато той се появи, разбраха, че работата става по-друга. Аз съм убеден, че той ще получи гласове от всички партии без изключение, които са в парламента и извън парламента. Точно това ги притеснява и ги кара да се чувстват несигурни и изнервени, като започват да задават абсурдни и нелогични въпроси. Ето вчера Василев и Денков казват, че той трябва да отговори на много въпроси, но преди това те да отговорят кой ги извади на сцената и кой им даде тези роли", каза Попандов.

Актьорът е категоричен, че няма да стане част от бъдещата партия на Румен Радев:

"Аз съм далеч от тези неща. По никакъв начин и в никакъв случай".

"Надявам се, че наистина ще бъде розов хоризонтът пред нас", отбеляза в интервю за предаването "Хоризонт за вас" Павел Попандов.