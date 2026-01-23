Румен Радев напусна Президентството: Не могат да спрат вълната - много сме и каузата ни е обща (СНИМКИ)

"Радвам се, че преди 9 години българите ми гласуваха доверие да бъда президент и, че тяхната подкрепа продължава и днес. Тази емоция е по-скъпа за мен от всяка социология."

Това коментира Румен Радев, който официално напусна “Дондуков” 2, след 9 години на поста държавен глава на Република България. Той беше изпратен на парадния вход на институцията от вицепрезидента Илияна Йотова, която след решението на Конституционния съд ще заеме поста на държавен глава.

Снимки: Пламен Стоименов

"Заедно с всички българи, вярвам, че с общи усилия можем да променим България, да защитим демокрацията, да утвърдим закона, да ускорим икономическото развитие, така че всеки един от нас да се чувства защитен, свободен и достоен гражданин на нашата държава", каза още Румен Радев.

"Не могат да спрат вълната, защото сме много и защото каузата ни е обща", заяви в заключение той под аплодисментите от свои привърженици, дошли пред сградата на Президентството, за да го подкрепят.

След като приключи изявлението си, Радев отиде при хората и поговори с тях.

По-рано днес КС реши, че пълномощията на президента на Радев се прекратяват предсрочно с установяването на подадената от него оставка. Илиана Йотова ще довърши мандата като първата жена държавен глава на България. Предстои тя да направи консултации с кандидатите за служебен премиер и да определи датата на изборите.