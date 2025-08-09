Персеиди: Как най-добре да наблюдавате пика на метеорния поток през август

Звездобройците ги очаква нещо приятно, тъй като едно от най-големите събития на астрономическата година ще достигне своя връх съвсем скоро, пише Newsweek.

Метеорният поток Персеиди е активен от средата на юли, но всяка година достига пик в средата на август, с до 100 метеора на час, които се промъкват през небето със скорост от 37 мили в секунда.

Очаква се метеорният поток да достигне пика си от вечерта на 12 август до сутринта на 13 август.

Въпреки че потокът ще продължи до 23 август, пикът е най-добрият шанс да се видят колкото се може повече метеори.

Американското метеорно дружество обаче предупреждава, че на 12 август ще има ярка луна - намаляваща полулуна, която ще бъде 84% пълна - което може да намали видимостта с повече от 75%, като в резултат на това само най-ярките метеори ще бъдат видими за звездобройците.

НАСА съобщава, че някои ярки метеори все още ще бъдат видени в часовете преди зазоряване, но условията за наблюдение не са толкова идеални, колкото в предишни години.

Според НАСА , най-доброто време за наблюдение на метеорния поток Персеиди е в часовете точно преди зазоряване, късно през нощта или много рано сутринта.

Въпреки това, понякога метеори могат да бъдат видими още от 22:00 часа.

Идеалното време за наблюдение на метеори би било ясна нощ с малко или никакви облаци и възможно най-тъмна – пълнолунието може сериозно да попречи на видимостта.

Отиването на тъмно място, далеч от светлинно замърсяване, също дава най-добрия шанс да видите ивиците по небето.

Какво е метеорният поток Персеиди?

Пикът на метеорния поток Персеиди настъпва, когато планетата Земя преминава през най-натоварената част от следата от отломки, оставена от кометата Суифт-Тътъл, която за последно посети вътрешната част на Слънчевата система през 1992 г.

Суифт-Тътъл се нуждае от 133 години, за да направи една обиколка около слънцето и е огромна, с диаметър 25 километра – почти два пъти по-голяма от кометата, за която се предполага, че е убила динозаврите, според НАСА.

Докато планетата се движи през праховия облак, кометни частици и части от счупени астероиди се сблъскват с нашата атмосфера и се разпадат, създавайки ивици в небето.