Печалбата от храната: Как хранителната среда се проваля при децата

Наднорменото тегло и затлъстяването в детска възраст вече не са проблем само на няколко държави - сега това е глобална криза

Варварската „пазарна икономика“ се стреми да смуче печалби отвсякъде. От деца, от родители, от нашите данъци за държавата. Гнусната печалбица - стремеж на огромна част от „честния“ бизнес, се постига чрез наранявания и тровене на нашите дечица, освен на нас. Вижте „храните“ в магазините - около половината от „продукцията“ е за Народен съд! Вижте храненията в детските градини и в училищата - интересът на „бизнеса“ е преди здравето! Възмущавам се, понеже помня какво съм консумирал като дете и какво сега се консумира! Диваците и варварите ни поднасят оводнено сирене, зряло едва няколко дни, често приготвено от вносно мляко на прах; част от колбасите не бива да даваме и на кучетата! Честита ни „пазарна икономика“, видима най-вече в доходите на служителите на олигархията и картелите. И още нещо, КЗК и КЗП са очевидно „гола вода“, но с високи приходи. Време е да се възмутим, ако искрено обичаме нашите дечица и внучета, а не само на 15-ти септември!

Този глобален доклад - четвъртият от поредицата „Доклади за храненето на децата“ на УНИЦЕФ - разглежда как нездравословната хранителна среда оформя хранителния режим на децата и юношите и допринася за нарастването на наднорменото тегло и затлъстяването. Той представя данни за състоянието, тенденциите и неравенствата при наднорменото тегло и затлъстяването при децата и юношите и прогнозира кога затлъстяването ще надмине поднорменото тегло като по-разпространена форма на недохранване. Той също така разглежда най-новите доказателства за хранителния режим на децата и юношите и изследва ключовите сили, движещи нездравословната хранителна среда. Докладът е придружен от годишна статистическа брошура, която представя най-новите ключови статистически данни за храненето на децата и жените.

Наднорменото тегло и затлъстяването в детска възраст вече не са проблем само на няколко държави - сега това е глобална криза. Едно на всеки пет деца и юноши в училищна възраст на възраст от 5 до 19 години живее с наднормено тегло, както и едно на всеки двадесет деца под 5 години. От 2000 г. насам броят на децата и юношите в училищна възраст, живеещи с наднормено тегло, се е увеличил повече от два пъти, като е нараснал от 194 милиона на 391 милиона. Най-рязкото увеличение се наблюдава в страните с ниски и средни доходи, където сега се намират над 80% от всички деца и юноши, живеещи с наднормено тегло.

Хранителният пейзаж претърпява значителна и тревожна промяна. През 2025 г. беше достигнат исторически поврат: затлъстяването сред 5-19-годишните за първи път надмина поднорменото тегло (9,4% спрямо 9,2%). Това бележи дълбока промяна - сигнал за неотложната необходимост от преосмисляне на начина, по който защитаваме храненето и здравето на децата.

Основите на здравословните хранителни практики се полагат рано в живота. Но много малки деца на възраст от 6 до 23 месеца не консумират дори най-основните питателни храни, като зеленчуци или плодове; яйца или месни храни. В същото време висок процент от малките деца консумират нездравословни храни и напитки.

Нездравословното хранене се подсилва от мощен маркетинг. Глобално проучване на U-Report, проведено чрез SMS и социални медийни платформи, показва, че трима от всеки четирима млади хора са видели реклами за нездравословна храна през предходната седмица. Излагането на реклами е най-високо в страните с горен среден доход, но остава широко разпространено навсякъде, включително в нестабилни и засегнати от конфликти контексти.

Бъдещата траектория на недохранването при децата и юношите в училищна възраст е ясна и тревожна. Всяка година забавяне в справянето с недохранването и нездравословното хранене води до по-високи бъдещи разходи за здравеопазване, по-голям риск от хронични заболявания и по-дълбоки неравенства. Без смели действия за трансформиране на хранителната среда, днешното поколение деца ще се изправи пред бремето на лошо здраве през целия си живот.