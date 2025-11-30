Питат изкуствен интелект как да инвестират

Регулаторите заявяват, че тези инструменти още не са готови да заменят съвета от човек

Може да има подвеждащи отговори

Анализират финансовото положение и склонността към риск на клиентите

Euronews

Хора питат: “Да купя ли?”, и ChatGPT отговаря. По света дребните инвеститори все повече допускат чатботове с изкуствен интелект (ИИ) до своите портфейли, макар регулаторите да настояват, че тези инструменти все още не са готови да заменят професионалния съвет, пише Евронюз.

Регулацията около инвестирането с помощта на ИИ все още се развива, но почти един на всеки пет малки инвеститори вече използва такива инструменти за вземане или коригиране на инвестиционни решения, показва доклад на платформата eToro. Докладът, базиран на проучване сред 11 хил. инвеститори в 13 държави, не уточнява кои инструменти с ИИ са използвани.

Ключовият въпрос е дали ИИ интерфейсите се използват като помощни средства за проучване, подкрепящи вземането на решения, или за да предоставят директни инвестиционни съвети. Последното е регулирана дейност в Европейския съюз според Директивата за пазарите на финансови инструменти (MiFID), и към момента няма публично достъпен ИИ инструмент, който да е упълномощен да го прави, според Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).

Въпреки това много инвеститори възприемат инструменти като ChatGPT като начин за спестяване на време при проучване и намаляване на разходите за професионално управление на фондове. В някои случаи резултатите могат да бъдат впечатляващи.

През 2023 г. уебсайтът за сравнение Finder стартира инвестиционен фонд, проектиран и почти изцяло управляван (99%) от ChatGPT. Две и половина години по-късно 38-акционният портфейл е нараснал с близо 55%, надминавайки средното представяне на десетте най-популярни фонда във Великобритания с повече от 18 процентни пункта.

Въпреки този успех, много признаци показват, че сложните и непредсказуеми движения на финансовите пазари могат да разклатят иначе добрите резултати на ChatGPT и Gemini, тъй като те може да не предвиждат точно резултатите, водейки до финансови загуби.

От OpenAI, компанията създател на ChatGPT, не са отговорили на искането на Евронюз за коментар. Ето защо редакторите на медията са се обърнали към самата услуга. “Докато OpenAI не е казал изрично “Не използвайте ChatGPT за инвестиции”, сигналите показват, че този ИИ инструмент трябва да се използва като подкрепа, а не като заместител на професионален финансов съвет, тъй като може да генерира звучащи достоверно, но грешни отговори”, отговаря ChatGPT.

Според действащите европейски регулации фирмите могат да използват ИИ инструменти, за да анализират знанията и опита на клиента, финансовото му положение (включително толерантността към риск) и инвестиционните му цели (включително предпочитанията за устойчивост). Това е в случаи, когато компаниите предоставят персонализирани инвестиционни препоръки или управляват портфейли на клиенти. При използване на ИИ инструменти за финансови съвети, ESMA подчертава, че човешкият контрол трябва да е приоритет.

Изкуственият интелект все повече променя финансите - от обслужване на клиенти и откриване на измами до управление на портфейли и персонализирани съвети. Зад кулисите хиляди усъвършенствани ИИ модели обработват огромни обеми данни за пазарни тенденции, исторически цени и дори заглавия от новини, за да прогнозират движения и откриват инвестиционни възможности. Проучване в Nature сравни ChatGPT с други ИИ инструменти. То установи, че способността на чатбота да обработва неструктурирани данни като финансови отчети и потребителски въпроси го прави особено ефективен при финансово планиране и анализ на риска. Но проучването подчерта сериозен проблем: ако данните, подадени на тези системи, са пристрастни или неточни, ИИ може да даде подвеждащи резултати - явление, известно като “халюцинация”.

“Ако зададете въпрос за компания, която не е много известна, се появяват халюцинации, защото чатботът се опитва да Ви удовлетвори, като даде отговор,“ предупреди Габи Даймънт, съосновател на BridgeWise. Съветът на експерта е да се избягват общи въпроси като “Да инвестирам ли в X?”, тъй като те могат да доведат до силно подвеждащи резултати.