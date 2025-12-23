Мобилен оператор съкращава 5500 служители

Испанският телекомуникационен гигант "Телефоника“ ще прекрати трудовите договори на 5500 служители в страната. Планът за преструктуриране е съгласуван със синдикатите.

След близо месец преговори ръководството на компанията и трите най-големи синдиката в Испания стигнаха до споразумение за намаляване на броя на съкратените служители. Първоначалното предложение предвиждаше освобождаване на повече от 6000 души.

Сега планът предвижда да бъдат съкратени най-малко 4525 служители, но компанията изчислява, че в крайна сметка ще бъдат засегнати 5500.

Очаква се разходите за освобождаване на персонал да струват на "Телефоника“ около 2,5 милиарда евро преди данъци, които ще бъдат предвидени в отчетите ѝ за 2025 г.

Бившият държавен монополист в телекомуникациите в Испания обяви преди месец загуби в размер на над 1 милиард евро за първите девет месеца на тази година.

Компанията продаде част от дъщерните си дружества в страни от Южна Америка през последните няколко години, след като беше изправена пред сериозна конкуренция в сектора и срив на приходите.