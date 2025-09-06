Пожар избухна в сладкарската фабрика на Порошенко „Рошен“ в Киев (ВИДЕО)

Пожар избухна в сладкарската фабрика „Рошен“ (бившата Киевска сладкарска фабрика „Карл Маркс“) в Киев, която принадлежи на бившия украински президент Петро Порошенко. Това съобщи украинската агенция УНИАН.

Не бяха дадени подробности. Видеото показва стълб дим, издигащ се от района на фабриката.

Ой, що трапилось???🤣

У Києві горить найбільша фабрика Roshen в Україні — біля автовокзалу на Деміївській: із будівлі «валить» величезний стовп диму.

Треба було мати засоби пожежогасіння 😜 pic.twitter.com/GjX2OB8JhO — Островок2 (@Zzn2Jane) September 6, 2025

По-късно агенция РБК-Украйна съобщи, че пожарът е потушен.

„Служителите на фабриката успяха да потушат пожара преди пристигането на пожарните и спасителните екипи“, каза Павел Петров, говорител на Държавната служба за извънредни ситуации в Киев, в коментар за агенцията.

Според него, по предварителни данни, няма пострадали. На свой ред украинското издание "Insider" публикува в своя Telegram канал видео от фабричния цех, където е възникнал пожарът. Записът показва, че цялото помещение е в дим.

Фабриката е известна с факта, че през 1956 г. е произвела тортата „Киев“, която се е превърнала в един от символите на Киев