Първите ракети ERAM ще започнат да пристигат през октомври в Украйна

През август САЩ одобриха продажбата на 3350 крилати ракети ERAM на Украйна. Но те ще започнат да пристигат в значителни количества едва през следващата година. Това съобщава Aviationweek.

Изданието отбелязва, че за американския военно-промишлен комплекс, свикнал с дълги цикли на разработване и производство на оръжия, ракетите ERAM са се превърнали в един от първите продукти на новата парадигма на "бързи обществени поръчки“. Пентагонът публикува търг за разработване и производство на тези ракети едва през август миналата година, а първите доставки трябва да се осъществят през октомври тази година.

Въпреки че на Украйна е разрешено да закупи до 3350 ракети, първата произведена партида ще бъде оскъдна: първите 10 ракети ще бъдат доставени през октомври.

Ситуацията би трябвало да се подобри през следващата година. Според документи, получени от изданието, партида от 840 ERAM модула, разделени на два проекта, произведени отделно от CoAspire и Zone 5 Technologies, ще бъде доставена до края на октомври 2026 г.

Ракети ERAM

Крилатите ракети ERAM са нова разработка на американския военно-промишлен комплекс, създадена специално за нуждите на Украйна. Ето защо тези ракети могат да бъдат изстрелвани не само от американски изтребители F-16, но и от съветски МиГ-29. Самата ракета има обща маса от около 227 кг, което означава относително малка бойна глава. Сред известните характеристики са също обхват от 400 км и скорост от около 0,6 Маха.

Както обясни бившият заместник-началник на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна Игор Романенко, ракетите ERAM са много необходими за Украйна, тъй като са идеално пригодени за поразяване на оперативните тилови райони на Русия - на разстояние до 200 км и повече.