Чудо в Лисабон: Мъж, смятан за загинал в зловещата катастрофа на фуникуляра, беше открит жив в болница

Германски гражданин, за когото се е смятало, че е загинал при дерайлирането на фуникуляр в Лисабон, бе открит жив в болница от родителите му, предаде ДПА.

Говорителка на португалската полиция потвърди днес пред ДПА, че органите на реда са смятали, че мъжът е мъртъв. Близките му, които са пристигнали от Германия, са помолени да разпознаят тялото на мъжа, за когото се е смятало, че е германец.

Когато родителите установили, че това не е синът им, е направен ДНК тест, който потвърждава това. Тогава на родителите са били показани снимки на ранени и все още неидентифицирани жертви при инцидента, които са в различни болници в града. Родителите разпознали сина си на една снимките.

Мъжът лежи в болница "Сан Жозе" в Лисабон, но не е в съзнание. Съпругата му също е тежко ранена, а детето им е с леки наранявания, каза говорителката. Тя не уточни от кой град в Германия идва семейството.

В сряда вечерта една от най-известните туристически атракции в Лисабон се превърна за секунди в смъртоносен капан, най-вероятно заради повреда в кабела на историческия фуникуляр. Той падна надолу без спирачки, дерайлира, преобърна се и се разби в сграда. Шестнадесет души загинаха и 21 са ранени, някои от които тежко.

Това е първият подобен случай, свързан с един от трите фуникуляра в Лисабон, които са в експлоатация от 19. век. В момента по случая тече разследване.