Унгария разследва предполагаема кражба на ключови компоненти от изтребители МиГ от съветската епоха, подозират, че Украйна е замесена

Унгарските власти започнаха разследване, след като откриха, че има липсващи ключови компоненти в осем изведени от експлоатация изтребители МиГ-29 от съветската епоха, което повдига опасения, че частите може да са се озовали в Украйна, съобщава TVPWorld.

Сред липсващите части са електронни компоненти, използвани за навигация и управление на оръжията.

Разследващите подозират, че хора в базата може да са замесени в кражбата.

Унгарското издание Bikk, което първо съобщи за инцидента, твърди, че в края на юли неидентифицирани извършители са нахлули в периметъра на военното летище Кечкемет в централна Унгария, стигнали са до мястото с превозно средство и са успели да се доберат до самолетите.

Смята се, че в тази база се намират около 20 самолета МиГ-29 от съветската епоха, изведени от експлоатация от Унгария през 2010 г. и заменени от шведски самолети JAS 39 Gripen.

Възможната връзка с Украйна привлече вниманието поради официалната позиция на Унгария срещу предоставянето на военна помощ на Киев. Украйна, която разчита на остарели съветски самолети, включително МиГ-29, активно търси резервни части, за да поддържа флота си в експлоатация. Властите разследват и как са изтекли подробности за инцидента.

В изявление Министерството на отбраната потвърди, че полицейските и военните процедури са в ход, но отказа да предостави повече подробности, позовавайки се на текущото разследване.