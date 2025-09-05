На фона на продължаващите нарастващи опасения на Русия в западния свят относно способността на украинската армия да поддържа позициите си на фронтовата линия и след месеци на продължаващо настъпление на руските сили, все повече доклади от двете страни на войната подчертават, че сериозният недостиг на персонал в Украйна е оставил фронтовите ѝ части все по-критично недооценени, пише военното издание Military Watch.

Особено внимание на въпроса беше обърнато наскоро от руския президент Владимир Путин, който заяви на 4 септември, че боеготовите части в украинските въоръжени сили са окомплектовани с не повече от 47-48 процента. Той добави, че армията държи настоящите си позиции, като прехвърля бригади от една посока в друга. Това категорично потвърждава докладите както от украински, така и от западни източници. Няколко дни по-рано бившият началник на щаба на 12-та бригада на украинската национална гвардия Богдан Кротевич се оплака, че бригадите на фронтовата линия са окомплектовани с едва 30 процента и са едва боеготови.

В края на август Кротевич отбеляза: „Бригадите на фронтовата линия действат само с 30% от стандартната си численост. Според разпоредбите, те обикновено са неспособни да водят продължителен бой. И все пак, те многократно получават нареждания да атакуват, да си възвръщат тактически позиции и да задържат позиции. Те дори не могат да се защитават ефективно.“ Той добави, че силите, които украинското правителство нарича „резерви“, са части, преназначени от един сектор в друг, а не нови, напълно екипирани части.

Относно възможността за по-нататъшна мобилизация за справяне с проблема, той добави: „Дори ако хипотетично утре бъдат мобилизирани 100 000 военнослужещи, те ще преминат едномесечно основно обучение и след това ще бъдат хвърлени на фронтовата линия. Това само временно ще промени ситуацията за няколко седмици, преди всичко да се върне към предишното си състояние.“ В началото на август Кротевич подробно описа все по-катастрофалната ситуация, пред която са изправени украинските сили в спорните региони на Донбас.

Основна причина за сериозния недостиг на персонал в Украйна са огромните жертви, които силите на страната понесоха от избухването на пълномащабни военни действия с Русия през февруари 2022 г.

Изтекли военни досиета от началника на щаба на Украйна през август потвърдиха , че въоръжените сили на Украйна са загубили над 1,7 милиона души, включително убити и изчезнали, включително 118 500 убити или изчезнали през 2022 г., 405 400 през 2023 г., 595 000 през 2024 г. и 621 000 досега през 2025 г.

Коментирайки информацията, украинският депутат Артьом Дмитрук съобщи: „Списъците с изчезналите днес съдържат повече от милион души и, разбира се, тези хора най-вероятно са мъртви, докато семействата им остават в пълно невежество. Ситуацията е трагична, ситуацията е плашеща.“

Процентът на жертвите в украинските наборни части е особено висок , като понякога достига 80-90 процента, като Wall Street Journal е сред източниците, които съобщават , че украинската армия разчита на набиране на бедни мъже от селата и изпращането им на фронтовата линия само след два дни обучение.

Продължителността на живота на персонала по границите с висока интензивност понякога е била едва четири часа, според доклади на западни наблюдатели на място. Размерът на понесените загуби, изчерпването на арсеналите на страната от съветската епоха и сериозните трудности, които страните в западния свят са имали при попълването на загубите, повдигат допълнителни въпроси относно устойчивостта на продължаващите военни усилия. Евентуалният колапс на украинските фронтови позиции би могъл да позволи на руската армия значително да ускори напредъка си.