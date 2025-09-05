Коалиция на желаещите: Зеленски напуска Париж с ракети с голям обсег и войски на НАТО

Френският президент Еманюел Макрон обяви завършването на работата на съюзниците по гаранциите за сигурност за Украйна. Те включват мироопазващи войски, но също и ракети с голям обсег, които да поразяват базите, от които Русия атакува Украйна.

Френският президент Еманюел Макрон обяви завършването на работата на съюзниците по гаранциите за сигурност за Украйна, съобщава Newsweek.

Според него документът е готов за политическо одобрение, което проправя пътя за нови стъпки в областта на международната подкрепа за Киев.

В продължение на месеци американските власти повтаряха, че Европа трябва да поеме по-голямата част от помощта за Украйна, а европейските лидери работеха по този план.

Европейският план е технически финализиран и служители в Париж казват, че сега той трябва да бъде одобрен от Тръмп, за да бъде приложен, според Militaryni.

„Имаме желание, възможности и сме готови“, заяви служител на Елисейския дворец пред репортери преди разговорите.

„Остава само потвърждение, че плановете наистина имат подкрепата на САЩ.“

Британското правителство заяви, че страните от „Коалицията на желаещите“ са готови да доставят на Украйна ракети с голям обсег.

Обединеното кралство е отпуснало 1,3 милиарда долара от замразените руски активи за военна помощ на Украйна.

По време на посещението си в Киев, министърът на отбраната Джон Хили обяви, че тези средства ще бъдат използвани за артилерийски снаряди, ракети за противовъздушна отбрана, резервни части и нови договори за поддръжка.

„Готови сме! На масата имаме политическо и военно предложение от 35 лидери за гаранции за сигурност за Украйна“, заяви френският президент Макрон.

Той подчерта, че няма ограничение за размера на украинската армия и нейното попълване, а за мироопазване 26 държави са готови да изпратят контингент в Украйна или да предоставят средства за подкрепа на мироопазващите сили във въздуха или в морето.

„През следващите седмици ще определим ролята на САЩ в тези процеси. Ще има контакти между руснаците и американците“, каза френският президент.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен заяви пред Financial Times, че Европа подготвя „доста точни планове“ за разполагане на сили.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че „не е работа на Русия да решава дали Украйна може да има чуждестранни войски като гаранция за сигурност“.

„Украйна е суверенна държава. Ако Украйна иска гаранции за сигурност в подкрепа на мирно споразумение, това е неин избор. Никой друг не може да реши това“, каза Рюте.

Същевременно генералният секретар на НАТО увери източните членове на НАТО, че ресурсите, отпуснати на Украйна, няма да бъдат за сметка на собствената отбрана на алианса в държавите на фронтовата линия.

Очаква се в Украйна да бъдат изпратени 25-30 000 военнослужещи от страните партньори, но цифрата може да се промени, съобщава Радио Свобода.

Президентът Зеленски заяви, че войници ще бъдат разположени на земята, в морето, както и военновъздушни сили.

Русия отказва гаранции за сигурност за Украйна

Русия непрекъснато заявява, че няма да приема войски от страни членки на НАТО като част от прекратяване на огъня и не подготвя никаква среща между Путин и Зеленски, освен ако украинският президент „не дойде в Москва“.

Въпреки това, президентът на САЩ Доналд Тръмп настоява тази среща между воюващите държавни глави да се проведе.

Турция, като приятелска страна както на Русия, така и на Украйна, играе активна роля в усилията за прекратяване на войната и предлага да бъде домакин на срещата между Зеленски и Путин.

Други предложения за Украйна: самолети и системи за противовъздушна отбрана

Швеция обяви готовността си да обмисли доставката на модерни изтребители JAS 39 Gripen E на Украйна след края на войната с Русия.

Германското правителство предлага да засили противовъздушната отбрана на Украйна, като увеличава както броя на оръжейните системи, така и тяхната ефективност с 20% годишно.

Предвижда се подобряване на възможностите на военновъздушните сили чрез осигуряване на финансиране и технологична подкрепа за производството на високоточни оръжия с голям обсег в Украйна, по-специално крилати ракети.

Подкрепата за сухопътния компонент ще включва оборудването на четири механизирани бригади на украинските въоръжени сили с бронирани машини.