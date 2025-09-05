Франция създава лазерно оръжие от ново поколение: Какво е известно за Syderal (СНИМКИ)

Френското министерство на отбраната обяви сключването на договор с консорциум от компании MBDA, Safran Electronics & Defense, Thales и CILAS за създаване на прототип на мощно лазерно оръжие за борба с дронове, съобщава Френската агенция по въоръженията.

Новият комплекс се нарича „Лазерна отбранителна система от следващо поколение“ (Syderal). Той ще бъде предназначен за борба с дронове и за противовъздушна отбрана на малък обсег.

Системата „Сидерал“ трябва да осигури унищожаването на тактически дронове, ракетни и минохвъргачни снаряди, както и управляеми боеприпаси както денем, така и нощем.

[#Commande ☑️] Système laser de défense de nouvelle génération #SYDERAL



Очаква се въвеждането на лазерния отбранителен комплекс във френската армия до 2030 г.

Франция създаде и свръхмощна версия на бомбата със свободно падащо действие (ЗРС). Известно е, че високопрецизните комплекти ЗРС се произвеждат от Safran Electronics & Defense под името Hammer. Те се състоят от комплект за насочване и ракетен двигател за увеличаване на обхвата. Такива двигатели обикновено се монтират на конвенционални свободно падащи бомби с тегло 227 кг.

Обединеното кралство също така успешно тества първото високоенергийно лазерно оръжие, монтирано на бронирани машини. То може да унищожава дронове с помощта на мощен инфрачервен лазер. Министерството на отбраната на Обединеното кралство обясни, че лазерното оръжие е интегрирано в бронираната машина Wolfhound и е оборудвано със системи за проследяване, които осигуряват точност в реално време.