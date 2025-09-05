Латвия планира да започне да набира жени за задължителна военна служба

Министърът на отбраната на Латвия заяви, че страната му трябва да започне да набира жени в армията през 2028 г. като част от усилията за разширяване на въоръжените си сили, съобщава Bloomberg.

Андрис Спрудс заяви в сряда в интервю за уебсайта Delfi, че неговата политическа партия, "Прогресивните", възнамерява да представи на правителството през следващата година предложение за разширяване на военната служба, която в момента се отнася само за мъжете.

Ако идеята бъде приета, Латвия ще последва примера на Дания, която заяви през март, че ще започне да набира жени в армията от следващата година.

Латвия иска да удвои въоръжените си сили Като член на Европейския съюз и НАТО, Латвия иска да удвои въоръжените си сили от около 15 000 през 2021 г. до 31 000 през 2028 г. Планът е изправен пред предизвикателства, включително ниска раждаемост и застаряващо население.

Балтийските страни увеличиха разходите си за отбрана, закупиха далекобойна артилерия, системи за противовъздушна отбрана и разшириха въоръжените си сили, откакто Русия започна пълномащабното си нахлуване в Украйна през 2022 г.

Ако планът бъде одобрен, наборната военна служба за жените може да започне още през 2028 г. Задължителната военна служба за мъже на възраст от 18 до 27 години беше въведена отново на 1 януари 2024 г. в отговор на войната в Украйна.

В момента жените могат да служат в латвийската армия на доброволни начала.