Системата "Нострадамус" се завръща: Франция инвестира сериозно в единствения радар в Европа, който може да "вижда" чак до Москва

Френското министерство на отбраната увеличава инвестициите в радарна система, построена през 90-те години на миналия век, като част от усилията на Париж за укрепване на системите за ранно предупреждение и намаляване на зависимостта на Европа от Съединените щати, след като политиците признаха, че конфликтите в Украйна и Газа „са им дали много за размисъл“, според The ​​Guardian.

Системата „Нострадамус“, разработена през 1995 г., е единственият радар „над хоризонта“ в Европа, който може да „вижда“ чак до Москва, отбелязва AFP.

Разработена през 1995 г., тя по-късно е изведена от експлоатация, но сега необичайно се завръща.

Системата може да проследява както хиперзвукови ракети, като тези, изстреляни от Иран, така и бавно движещи се обекти на голяма височина, като например китайския балон, свален над Съединените щати през февруари 2023 г.

AFP отбеляза, че президентът Еманюел Макрон, който отдавна се застъпва за по-голям европейски суверенитет, е поискал увеличение на разходите с 3,5 милиарда евро през юли. От тази сума първоначално е отпуснато финансиране за „Нострадамус“ в размер на два милиона евро, като ще последват още 50 милиона евро. Целта е Нострадамус да достигне пълен капацитет до средата на 2028 г., като го свърже със системата за управление на въздушните операции, каза началникът на щаба на военновъздушните сили генерал Джеръм Белангер.