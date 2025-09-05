Какво мислят гражданите на ЕС за присъединяването на нови страни към блока?

Според последното проучване на Евробарометър, повече от половината от анкетираните в целия ЕС са „за“ по-нататъшното разширяване на блока, като почти един на всеки десет е категорично „за“.

В 23 държави членки поне 50% от анкетираните са „за“ по-нататъшното разширяване, като най-висока е подкрепата в Швеция (79%), Дания (75%) и Литва (74%).

Украйна, Черна гора, Босна и Херцеговина, Северна Македония, Молдова, Сърбия, Грузия, Албания, Косово и Турция са десетте държави, които искат да се присъединят към ЕС.

Подкрепата е особено висока и сред младите хора.

По-младите анкетирани на възраст между 15 и 24 години са най-за (67%), следвани от тези на възраст между 25 и 39 години (63%).

Мнозинството също така смятат, че собствената им страна би се възползвала от бъдещо разширяване.

Най-широко признатите предимства включват по-силно влияние на ЕС в света (37%), по-голям пазар за бизнеса от ЕС (37%), повече възможности за работа (31%) и по-голяма солидарност между държавите (30%).

В същото време анкетираните изразиха загриженост относно потенциалното бъдещо разширяване на ЕС.

Най-голямото безпокойство е неконтролираната миграция - 40%, следвана от корупцията и престъпността - 39%, и финансовите разходи за европейските данъкоплатци - 37%.

Какви са разликите в подкрепата за страните кандидатки за ЕС?

Малко над половината от анкетираните в целия ЕС изразиха подкрепата си за присъединяването на Украйна към ЕС.

Въпреки това, кандидатурата на Украйна за присъединяване в момента е в застой поради ветото на Унгария, което също възпрепятства напредъка на Молдова.

След Украйна, Черна гора е получила 51% подкрепа за присъединяване сред анкетираните от ЕС и е най-облагодетелстваният кандидат в седем държави членки.

Босна и Херцеговина, Северна Македония и Молдова са получили по 48% подкрепа за присъединяването си.

За разлика от това, Турция не е била определена като предпочитан кандидат за членство в ЕС от никоя държава членка.

По-малко от две пети от анкетираните биха подкрепили присъединяването на Турция, дори ако тя отговаря на необходимите критерии.