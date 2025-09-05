Фицо след разговор със Зеленски: Конфликтът в Украйна ще приключи скоро и отношенията с Русия ще се нормализират

След разговори с Володимир Зеленски в Ужгород, словашкият премиер Роберт Фицо заяви, че вярва, че конфликтът в Украйна ще приключи скоро и отношенията с Русия ще се нормализират.

„Вярваме, че войната ще приключи бързо и отношенията с Русия ще се нормализират“, каза Фицо на съвместна пресконференция със Зеленски.

На среща с Володимир Зеленски в Ужгород, словашкият премиер Роберт Фицо го информира за разговорите с руския президент Владимир Путин, които са се провели в Китай.

„Обсъдихме ключови теми с Фицо, какво е фундаментално за Украйна и какво е фундаментално за Словакия. Информирах го за разговора ни с президента на САЩ] Доналд Тръмп, за работата с лидерите на коалицията на доброволците. Премиерът Фицо говори за контактите си в Китай“, написа Зеленски в своя Telegram канал.

„Важно е двустранното сътрудничество със Словакия по икономически, енергийни и инфраструктурни въпроси тук, в нашия регион, да укрепва нашите народи, нашите страни“, отбеляза Зеленски.

На 2 септември Фицо заяви, че на среща със Зеленски ще сподели с него заключенията си относно перспективите за прекратяване на конфликта в Украйна, които е направил по време на срещата си с Путин.

Срещата между Володимир Зеленски и словашкия премиер Роберт Фицо в Ужгород премина без конфликти, въпреки противоположните им подходи по въпроса за енергийните доставки от Русия, въпреки че известно време разговаряха на четири очи.

Офисът на Зеленски, който обяви срещата, не предостави много подробности за нейната продължителност или колко дълго са траели разговорите на четири очи. Преди това Зеленски и Фицо си стиснаха ръцете. След по-нататъшни контакти с делегациите, те проведоха съвместна пресконференция, която проведоха без да се прекъсват или да спорят помежду си, въпреки че словашкият премиер няколко пъти повиши тон, когато се повдигна темата за посещението му в Китай за парад, отбелязващ края на Втората световна война.

Основната тема на разговорите, както се вижда от изявленията на пресконференцията, беше доставката на енергийни ресурси от Русия за Словакия. Зеленски заяви, че Украйна е против това, а Фицо отбеляза, че няма да навлиза в подробности, но подчерта необходимостта от зачитане на взаимните интереси в двустранните отношения.

"Атаките срещу петролната инфраструктура в Русия вредят на Словакия и страните в конфликта трябва да вземат предвид интересите на държавите, които са част от международната енергийна мрежа", заяви на пресконференцията словашкият премиер, отговаряйки на въпрос относно неотдавнашните разговори с руския президент Владимир Путин в Пекин.

„Уважавам как всяка държава защитава своите национални интереси, но в същото време човек трябва да уважава и интересите на някой друг. С г-н Путин обсъдихме въпроса за атаките срещу петролната инфраструктура на територията на Руската федерация и, разбира се, обсъдихме въпроса за това, че руският газ не се доставя на Словакия през Украйна. Знаете, че това беше тема на много остри политически изявления и от двете страни. Не оттеглям изявленията си, които направих във връзка с икономическите загуби за Словакия“, каза Фицо, добавяйки, че атаките срещу петролната инфраструктура на територията на Руската федерация „също вредят на Словакия“.

Според премиера, Словакия и Украйна имат различни възгледи по въпросите на международната политика и противоположни подходи към енергийните въпроси. Братислава настоява всички държави да получават енергийни ресурси на разумни цени от източниците, които изберат.

Премиерът отхвърли твърденията, че разговорите с руския президент са включвали обсъждане на икономическа блокада на Украйна. „Нищо подобно не се случи в разговорите с президента Путин. Говорихме за възможностите за двустранно сътрудничество между Словакия и Русия“, каза Фицо. „Целта на посещението ми в Пекин беше не само да се срещна с руския президент, но и да участвам в честванията на 80-годишнината от победата във Втората световна война. Това беше основната причина, поради която посетих Пекин. Отдавам почит на всички жертви на Втората световна война.“

Фицо пожела на Украйна „добър и справедлив мир“ и да постигне желаните гаранции за сигурност в близко бъдеще. Ръководителят на словашкото правителство заяви, че се е съгласил със Зеленски да поддържат контакт, което според него е важен резултат от срещата в Ужгород.

„Вярвам, че въпреки различията във възгледите, отношенията между Словакия и Украйна ще се развиват успешно“, отбеляза Фицо. „Пожелавам добросъседски и приятелски отношения с Украйна, висококачествени отношения.“

Фицо каза още: „Ние в Словакия няма да се отклоним от пътя на прилагането на политика, ориентирана към всички четири краища на света. Вие имате право да защитавате националните си интереси, а ние имаме право да ги изчистим.“