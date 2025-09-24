Помпата на богатството: отдолу нагоре

Директорите не би трябвало да печелят милиони, докато обикновените работници се борят да се оцеляват

През последните шест години инфлацията в САЩ беше 23%. Заплатите на работниците в 100-те най-лоши големи компании (които наричаме 100-те с ниски заплати) се увеличиха само с 16%.

Междувременно заплатите на главните изпълнителни директори се увеличиха с 35%.

Средностатистическият служител на Starbucks е спечелил 14 674 долара миналата година. А главният изпълнителен директор е получил 95,8 милиона долара.

Главните изпълнителни директори не би трябвало да печелят милиони, докато обикновените работници се борят да се оцеляват. Но разликата между заплащането на главния изпълнителен директор и средното заплащане на служителя продължава да расте.

Starbucks е най-големият нарушител - съотношение 6666 към 1 - но много други компании правят същото, тъй като възнагражденията на ръководителите продължават да растат неконтролирано.

Ето още един знак за изкривените приоритети на „100-те най-нископлатени компании“: между 2019 и 2024 г. тези фирми са похарчили общо 644 милиарда долара за обратно изкупуване на акции. Тази някога незаконна финансова маневра изкуствено завишава стойността на акциите на компанията и в процеса на това увеличава стойността на възнагражденията, базирани на акции, на главните изпълнителни директори. Дори най-неспособните ръководители могат да натрупат огромни състояния чрез тази измама.

Всеки долар, похарчен за обратно изкупуване, представлява долар, който не е похарчен за наемните работници. Компромисите могат да бъдат направо потресаващи. В Lowe's, например, всеки един от техните 273 000 служители е можел да получи годишен бонус от 28 456 долара през последните шест години с парите, които търговецът на дребно е похарчил за обратно изкупуване на акции. Средното заплащане на работниците в Lowe's през 2024 г.: 30 606 долара.

Когато списание Forbes публикува първия си списък с милиардери в световен мащаб през 1987 г., в него се появиха само 140 имена.

Версията от 2025 г. включваше повече от 3000 души, чието общо състояние се оценява на 16 трилиона долара.

Дори като се вземат предвид фактори, като възхода на Китай и над три десетилетия инфлация, това е потресаващо увеличение както по брой, така и по стойност; нетното богатство на Илон Мъск, определен за най-богатия човек в света през април 2025 г., се оценява на 342 милиарда долара - в сравнение с 295 милиарда долара за целия випуск от 1987 г.

В световен мащаб средното богатство на най-богатите 0,0001% от населението е нараствало средно със 7,1% годишно между 1987 г. и 2024 г., в сравнение с 3,2% за средния възрастен, според Габриел Цукман, професор по икономика в Парижкото училище по икономика и в Калифорнийския университет в Бъркли.... Данъците върху доходите не са особено ефективни при облагането на тази кохорта, според Цукман. Той цитира изследване на екип, ръководен от него, базирано на анонимизирани данъчни декларации, подадени в Службата за вътрешни приходи на САЩ. То установи, че 400-те най-богати американци са имали обща ефективна данъчна ставка от 23,8% от доходите си в периода от 2018 до 2020 г., включително данъци върху доходите на физическите лица, данъци върху наследство и дарения, както и корпоративни данъци. За сравнение, ставката за по-широкото население на САЩ е била 30%, като се е повишила до 45% за работниците с най-високи доходи.

В България няма класиране на 100-те най-ниско платени компании.

Но тук, за разлика от САЩ, „плоският данък“ - защитаван от ГЕРБСДСИТН и другите десни, обогатява само върхушката. Е разбира се, и „слугите на народа“.