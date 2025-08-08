Потвърден е износът на най-тежкия руски изтребител: Су-34М отиват в Алжир или Северна Корея?

Нови кадри потвърждават, че поне малък брой изтребители Су-34М са произведени в експортна конфигурация, което придава тежест на предишни непотвърдени съобщения, че е подписан договор за продажба на самолета на чуждестранен клиент, пише Military Watch Magazine. Въпреки че се спекулира, че множество клиенти потенциално имат интерес към самолета, Алжир и Северна Корея се считат за двамата най-вероятни потенциални клиенти. Привлекателността на Су-34 за чуждестранните клиенти нарасна през последните години, тъй като не само производството премина към новия вариант Су-34М, който многократно има близо двойно по-голям боен потенциал, но и тъй като новите въоръжения, като крилата ракета Х-59МК2, увеличиха гъвкавостта му. Новите тактически разузнавателни модули също му позволиха да работи в много по-широк спектър от роли. Тъй като производството в Новосибирския самолетен завод се е увеличило повече от два пъти от 2022 г. насам, се очаква бързият износ да бъде улеснен, въпреки неотложното търсене на повече от самолета от страна на руските Въздушно-космически сили.

Очаква се Су-34М, който е на въоръжение в Алжир, да замени изтребителя Су-24М, докато в Северна Корея ще замени по-стария флот от бомбардировачи Ил-28. Алжир, наред с Индия, е един от двамата водещи клиенти на руски изтребители от повече от десетилетие, докато укрепването на отбранителните връзки на Северна Корея с Москва, включително масивният износ на оръжие и значителният принос на персонал в подкрепа на продължаващите военни усилия, се очаква да накара Москва да облекчи оръжейното си ембарго срещу страната. Значителен показател, че изтребителите са насочени към Алжир, е тяхната пустинно кафяво-жълта цветова схема, която се различава рязко от използваните във ВВС на Корейската народна армия и повечето други видове въоръжени сили. Изтребителите бяха видени за първи път в такива цветове в средата на май, което подхрани спекулациите, че самолетът може да е започнал да се произвежда за износ. Във времена на ниски валутни курсове на рублата самолетите са произведени за под 10 милиона долара, което прави поръчките много достъпни, особено за замяна на по-стари изтребители с подобни оперативни разходи като Су-24М.

Су-34 е най-големият клас изтребители, произвеждани в света днес, и е приблизително с 50 процента по-тежък от изтребителя за превъзходство във въздуха Су-27 Фланкър, на който е базиран дизайнът му. Неговият обхват остава несравним, докато особено високата му товароносимост го е довела до предпочитание за осигуряване на близка въздушна поддръжка в украинския театър на военните действия, като използването на прецизно насочвани планиращи бомби стана особено често срещано от началото на 2023 г. Доклади от украински военнослужещи на фронтовата линия постоянно показват , че атаките с използване на този вид боеприпаси са били опустошителни. Възможностите за електронна война на изтребителя и намаленото фронтално радарно напречно сечение осигуряват известна степен на подобрена оцеляване, докато особено високият му обхват на издръжливост и дългият обхват на ракетите му позволяват да поразява цели чак до Африка, Персийския залив и средния Тихи океан с големи количества боеприпаси. В алжирска служба изтребител би позволил значителни ответни удари срещу цели на НАТО в цяла Европа, ако алиансът предприеме подобна атака на тази, извършена срещу Либия през 2011 г.

Наред с Алжир, остава малка вероятността изтребителите да са предназначени за друг клиент с подобен климат, като Судан и Иран експлоатират изтребители Су-24М в пустинни цветове, които може би възнамеряват да заменят. Египет е проявявал интерес към закупуването на нови класове руски изтребители в миналото, въпреки че след закупуването на изтребители МиГ-29М, той е бил възпрепятстван от по-нататъшни поръчки от заплахи за западни санкции. Тъй като Алжир разполага с флот от близо 40 изтребителя Су-24М, той би могъл да закупи подобен брой изтребители Су-34М през следващите години, което би революционизирало ударните способности на флота му и би увеличило сходството с изтребителите Су-30МКА и Су-35С, които формират гръбнака на флота му.