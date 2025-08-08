Преди милиони години Земята е минала през плътен междузвезден облак, който  може да е охладил Земята

Възможно е движението ни в галактиката да се отрази на климата

Преди милиони години Слънчевата система е преминала през плътен междузвезден облак, който може да е променил климата на Земята и да е повлиял на човешката еволюция, предполага ново проучване, пише IFL Science.

Както Луната обикаля около Земята, а Земята - около Слънцето, така и самото Слънце се движи около центъра на Млечния път - издигайки се и спускайки се над и под равнината на галактиката.

Едно изследване показва, че това движение на нашата звезда през галактиката потенциално ни пренася през области в космоса, които биха могли да повлияят на климата на нашата планета. Според проучването Слънчевата система може да е преминала през междузвезден облак, който е толкова плътен, че може да е попречил на потока на слънчевия вятър, което може да доведе до охлаждане на планетите.

Слънчевата система е защитена до известна степен от междузвездната среда (ISM) чрез нашата хелиосфера.

"Слънцето изпраща постоянен поток от заредени частици, наречен слънчев вятър, който в крайна сметка преминава покрай всички планети на около три пъти по-голямо разстояние от това до Плутон, преди да бъде възпрепятстван от междузвездната среда", обяснява НАСА. "Това образува гигантски мехур около Слънцето и неговите планети, известен като хелиосфера."

Понастоящем Слънчевата система се намира в "местен балон", или "местен междузвезден облак" (LIC), с ширина 1000 светлинни години. Този "мехур" е с много по-малка плътност от типичното междузвездно пространство, с 0,001 частици на кубичен сантиметър в сравнение с типичните 0,1 атома на кубичен сантиметър. Слънчевата система ще напусне тази рядка област от пространството през следващите няколко хиляди години и ще се насочи отново към междузвездната среда.

Разглеждайки пътя на Слънчевата система и картографирайки местната лента от студени облаци, екипът установи, че в миналото вероятно сме пътували през по-плътни региони.

„В ISM, през която Слънцето е преминало през последните няколко милиона години, има студени, компактни облаци, които биха могли да повлияят драстично на хелиосферата“, обяснява екипът. „Ние изследваме сценарий, при който Слънчевата система е преминала през студен газов облак преди няколко милиона години.“

Въпреки че изследванията на ефектите от преминаването през такива региони са по-оскъдни от тези на атомите в местния балон, екипът смята, че това би могло да свие нашата хелиосфера, което от своя страна да окаже влияние върху нашия климат. Нашата хелиосфера е защитна и при свиването ѝ част от материала в тези по-плътни региони би могъл да достигне Земята.

Тези изотопи се разпръскват от свръхнови и сливания на неутронни звезди, а след това се задържат в междузвездния прах. Тези изотопи в геоложките записи преди са били обяснявани като изпратени тук от близка свръхнова, но настоящият екип смята, че те могат да бъдат обяснени по-добре от частици, уловени в облака, тъй като близка свръхнова би разрушила хелиосферата на разстояние 1 AU (разстоянието между Земята и Слънцето), докато по-далечна свръхнова не би отложила достатъчно 60Fe на Земята.

"Тази статия е първата, която количествено показва, че е имало среща между Слънцето и нещо извън Слънчевата система, която би повлияла на климата на Земята", казва в изявление космическият физик от Бостънския университет Мерав Офер, като по-късно добавя: "Но веднага щом Земята се е отдалечила от студения облак, хелиосферата е погълнала всички планети, включително и Земята."

Според екипа свиването на хелиосферата може да е продължило от стотици години до един милион години и е вероятно да се сблъскаме с друг такъв свиващ се хелиосферен облак в рамките на още около един милион години.