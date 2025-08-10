Предлагат час за Морската градина и създателя й в училищата във Варна

Нов подкаст разкрива историята на зеленото изкуство в града

Антон Новак оформя парковете край морето

Един час на класа във варненските училища да е посветен на Морската градина и създателя й Антон Новак, предлагат от първото орхидеено общество у нас. Президентът му Крум Сотиров разгръща идеята в новия подкаст „Зеленото изкуство на Варна“, който е подкрепен от общинския фонд „Култура“ и е видим в социалните мрежи.

Морската градина е шедьовър на парковото изкуство, а наученото в един такъв час ще допринесе за по-голямото уважение на младите варненци към това уникално място и ще ги обогати с познания за полезните свойства на растенията, мотивира идеята Сотиров. Той припомня, че великият чешки градинар Антон Новак е посветил 42 г. от живота си за изграждането на Морската градина, парковете в кв. „Аспарухово“, парк-музея „Владислав Варненчик“, градинките до театъра и централните храмове в града.

Той лично е участвал в засаждането на над 10 000 дървета, сред които непознатите дотогава във Варна липи, конски кестен, див рошков, които и до днес красят морската столица. Началото тръгва от основаното от Новак пепиниерско дружество. С помощта на доброволци - лекари и учители, градинарят създава зелен материал за варненските паркове и организира безплатни обучения за гражданите.

Новак започва да засажда първо български видове в Морската градина, като ги доставя с каруци от Аладжа манастир, Лонгоза, Преслав, Странджа. След това внася средиземноморски пинии, агаве американа, сакура, лавандула и дори гинко билоба. Към композицията добавя и древното японското дърво с ветрилообразни листа, което и днес внася хлад около паметника на Новак. Той превръща Варна в зелен европейски град, чиято градина към морето днес гражданите трябва да опазят и доразвият, убеден е Крум Сотиров.