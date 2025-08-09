Предложеното мирно споразумение между САЩ и Русия е огромна победа за Путин

Съединените щати и Русия се стремят да осигурят мирно споразумение, което би закрепило руските постижения в Украйна след инвазията ѝ преди три години и половина, според доклад на Bloomberg.

Сделката би означавала, че украинският президент Володимир Зеленски ще се откаже от целия източен Донбас, Крим и части от Луганск и Донецк, където все още бушуват боеве, съобщиха неназовани източници пред Bloomberg.

„Нюзуик“ се свърза с Държавния департамент на САЩ, както и с руското и украинското министерство на външните работи за коментар по имейл.

Ако бъде потвърдена, подобна сделка би представлявала огромна победа за руския президент Владимир Путин , който започна инвазията в Украйна през февруари 2022 г. с обявената цел да „освободи“ Донбас, въпреки опасенията и осъждането от световните лидери, които смятаха войната за непровокирана и неоправдана.

Конфликтът продължава от години, тъй като Русия се бори да постигне по-съществени успехи в Украйна след първоначалния си напредък. Мирните споразумения обаче са в застой, тъй като руските и украинските лидери не са постигнали консенсус по ключови спорни въпроси, като например дали Русия трябва да запази завзетата от нея украинска територия.

Украйна не се е съгласила с предложената сделка, съобщи Bloomberg. Очаква се Путин и президентът Доналд Тръмп да се срещнат за разговори следващата седмица.

САЩ работят за изграждане на подкрепа от Украйна и съюзниците си в Европа, според доклада, в който се отбелязва, че това „далеч не е сигурно“.

Според предложението Украйна ще трябва да изтегли войските си от източните украински региони Луганск и Донецк, докато Русия ще прекрати офанзивните операции в Херсон и Запорожие, съобщи Bloomberg. В доклада се отбелязва също, че не е ясно дали Москва ще се откаже от територия, която в момента окупира.

Завръщането на Тръмп на поста през януари бележи промяна от подхода на администрацията на Байдън към конфликта, определен от непоколебимата подкрепа за Украйна, която твърдеше, че Русия не може да спечели нито една от нейните територии.

През юли Тръмп даде на Путин 50-дневен срок за постигане на прекратяване на огъня в Украйна, но оттогава заяви, че ще намали този срок до „по-малък брой“ и че е „много разочарован“ от Путин, тъй като Москва не е отслабнала атаките си срещу Украйна.

В сряда президентът Доналд Тръмп написа в Truth Social след срещата на специалния пратеник на САЩ Стив Уиткоф с Путин : „Постигнат е голям напредък! След това информирах някои от нашите европейски съюзници. Всички са съгласни, че тази война трябва да приключи и ние ще работим за това през следващите дни и седмици.“

Според руските държавни медии, Кремъл написа в изявление : „Путин предаде някои сигнали на Съединените щати по украинския въпрос. Съответни сигнали бяха получени и от президента Тръмп.“

Говорителят на Белия дом Каролайн Ливит заяви в изявление: „Руснаците изразиха желание да се срещнат с президента Тръмп, а президентът е отворен за среща както с президента Путин, така и с президента Зеленски. Президентът Тръмп иска тази брутална война да приключи.“

Пълни подробности за съобщеното предложение не са били разкрити преди предстоящата среща между Тръмп и Путин. Тръмп заяви тази седмица, че Путин не е задължително да се срещне със Зеленски като условие за тяхната среща.