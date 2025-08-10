Продължава борбата с огъня в Сунгурларско

Нощта в Сунгурларско е преминала сравнително спокойно, но борбата с огъня продължава. Към този момент има четири огнища в землищата на селата Бероново, Славянци и Скала. Гори гората.

На терен са общо девет пожарни екипа от Бургас, Карнобат и Царево, както и хеликоптера от Ново село, съобщиха от ОДМВР-Бургас. Всеки момент се очаква да пристигне още един хеликоптер "Кугър" и двата шведски самолета, както и два булдозера.

Земеделски производители от региона помагат активно в борбата с огъня, като са ангажирали техниката, с която разполагат и носят вода. С пожарите се борят и доброволци. Опасност за жителите във въпросните села и техните домове и стопанства няма. Заповедта на кмета остава в сила до пълното потушаване на огъня.

На този етап не може да се кажат какви точно са щетите, както и колко точно е изгорялата площ. Въпреки, че пожарът към момента, е овладян все още има голяма опасност положението отново да излезе извън контрол, ако вятърът обърне своята посока, затова ситуацията се следи много внимателно.

Евакуираните през вчерашния ден възрастни хора от домът за лица с увреждания в с. Славянци няма да бъдат върнати в дома през днешния ден. На място са директорът на РДПБЗН старши комисар Николай Николаев, областния управител на Обл. Бургас Владимир Крумов, Калин Стоянов, Исмаил Осман.