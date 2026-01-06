Проф. Костадин Ангелов осъди д-р Стойчо Кацаров

Още по темата: Костадин Ангелов осъди Стойчо Кацаров за 50 хиляди лева за клевета 17.03.2025 18:00

Заместник-председателят на Народното събрание от ГЕРБ проф. Костадин Ангелов осъди на втора инстанция пред Апелативния съд-София д-р Стойчо Кацаров за обвиненията му към него, че е източил Александровска болница. За решението на магистратите проф. Ангелов съобщи в личния си профил във "Фейсбук" с препратка към линка от съда.

През март 2025 г., на първа инстанция, Софийският градски съд (СГС) се произнесе в полза на проф. Ангелов, но решението беше обжалвано.

"Клеветите му бяха наказани и от Апелативния съд - София. Пореден съдебен състав решава, че той е клеветник и думите му са лъжа", написа проф. Ангелов.

Ето и кратка част от мотивите на Апелативния съд:

"Мнозинството от настоящия състав приема, че внимателния и аналитичен разбор на процесните изявления, направени от ответника Кацаров, СЪЗДАВАТ ВНУШЕНИЕ, че ищецът Ангелов е осъществил състав на престъпление по служба, тъй като е поддържано от ответника, че лечебното заведение е доведено до финансова разруха поради некомпетентно осъществени управленчески функции от ищеца".

"... публично разпространеното изявление за извършено от дадено лице престъпление, съставлява изявление, съдържащо твърдение за осъществено престъпно деяние от това лице . . . Когато това твърдение е невярно - когато лицето не е извършило престъплението, което му е приписано, то изявлението е клеветническо - опозоряващо доброто му име в обществото, накърняващо честта и достойнството му, т.е. противоправно".

"съдът, в своето мнозинство, приема, че ответникът е обективирал публични изказвания, които съставлява клеветническо изявление, което е вредоносно, тъй като е позорящо за името и честта на ищеца".

"Ето защо исковата претенция следва да бъде уважена в размер на 5000 лв., равняваща се на приблизително 8 минимални работни заплати"

Хронологията на събитията

През месец март 2025 година д-р Стойчо Кацаров (служебен министър на зравеопазването в първото и второто служебно правителство на Стефан Янев през 2021 г.) беше осъден да заплати 50000 лева на бившия министър на здравеопазването (в периода 24 юли 2020 – 12 май 2021 г.) и в момента председател на Комисията по здравеопазването в Народното събрание проф. Костадин Ангелов.

Според Софийския градски съд проф. Костадин Ангелов е поел управлението на УМБАЛ "Александровска" през 2013 година в състояние на декапитализация с натрупани счетоводни загуби от почти 30 милиона лева. Съдът посочи, че твърденията на Кацаров не са подкрепени нито с писмени, нито с гласни доказателства.