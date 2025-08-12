ПСЖ иска да цензурира интервю на своя звезда

Интервю на мароканския национал Ахраф Хакими вбеси ръководството на Пари Сен Жермен. Европейският шампион натисна телевизионния гигант Canal+ да не излъчи цялото изказване на защитника. Тема на скандала е „Златната топка“, която ще бъде дадена на 22 септември от списание „Франс Футбол“ в Париж.

„Заслужавам този трофей – каза Хакими. - Моите статистики не са като на обикновен защитник. Мисля, че когато един бранител играе така, повече заслужава да бъде отличен от нападател.“

Мароканецът наистина е впечатляващ. В сезона на требъл за ПСЖ той изигра 48 мача, вкара 9 гола и асистира на 14.

Голямото желание на президента Насер Ал-Хелайфи обаче е „Златната топка“ да попадне в ръцете на Осман Дембеле. Нападателят, известен със скандалите си в миналото, сега беше един от моторите на ПСЖ.

„Ако Дембеле не спечели, ще има проблем – предупреди Ал-Хелайфи пред тв канала RMC Sport – Неговият сезон не буди съмнение кой е най-добрият.“

Дембеле вкара 33 гола в 49 мача. Стана голмайстор на френското първенство заедно с англичанина Мейсън Грийнууд от Марсилия – по 21 попадения.

В крайна сметка Canal+ не е уважил желанието на ПСЖ да цензурира интервюто на Хакими. Проблемите в клуба продължават, след като вратарят Джанлуиджи Донарума реално е изваден от първия състав. Италианецът също е номиниран за „Златната топка“.