Румен Драганов: Продаваме туристическия си продукт евтино, подценяваме се

Влизането в еврозоната ще даде възможност туризмът да направи една равносметка за мястото, на което се намира в Европа, тъй като ние сме подценили, според мен, туристическия продукт на България и го продаваме доста по-евтино. Така че, тук въпросът е вече на национално самочувствие да излезем от тази дупка "колко сме зле", а да станем нормалния член на европейското семейство по отношение на заплатите, по отношение на пенсиите, по отношение на това, което плащаме.

Това проф. Румен Драганов, директор на Института за анализи и прогнози в туризма, по БНТ.

"Не би трябвало да има страхове, които са свързани с приемане на еврото, с промяна на каквато и да е цена в туризма, по две причини. Първо, ние работим много отдавна с евро и второто, което е, че причината няма да бъде тази, не че влизаме в евро. Причините могат да бъдат най-различни, тъй като ние непрекъснато подобряваме туристическия продукт, увеличават се заплатите в туризма", каза Драганов.

По думите му, туристическият бранш вече е договорил 2026 година. "Сега, в момента, тече договорният процес, какво да променим от 1 януари, тъй като договорите са подписани. Нещо повече ще ви кажа, на 12 ноември в борсата в Лондон, в World Travel Market, ние за първи път ще се сблъскаме с това какви продажби имаме за 2026 година, на какви цени. И плюс това, няма туристически сайт, който да казва, че някаква промяна на цената може да има, след като вие веднъж сте внесли депозити и сте заплатили за туристическата услуга. Това е абсолютен императив. Така че всякакви спекулации, всеки, който ви каже, че ще има някакво увеличение с това основание, това е абсолютна лъжа", каза проф. Драганов.