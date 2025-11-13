Румен Петков и Галин Дурев се срещнаха с български студенти в Москва

По време на посещението си в Москва Румен Петков и Галин Дурев проведоха среща с български студенти, които следват във водещи руски университети.

Двамата благодариха на студентите за откровения разговор и подчертаха значението на българската академична общност в Русия за бъдещите отношения между двете държави.

В изказването си Галин Дурев поздрави младежите за куража и устойчивостта, с които продължават образованието си въпреки трудностите на днешното време. Той подчерта, че именно те са сред хората, които ще укрепват културните и духовните връзки между България и Русия в годините напред.

От своя страна Румен Петков акцентира върху необходимостта българската общност в Русия да бъде добре организирана, подкрепена и видима, като насърчи инициативите на студентите за по-активна взаимопомощ и общностна дейност.

По време на срещата бяха обсъдени теми, свързани със съхраняването на културната и духовната идентичност, както и с възможностите за професионална реализация в България след завършване на висшето образование.

Студентите предложиха създаването на единна студентска организация, която да координира дейността на българските землячества в различни университети, както и възможността изявени български експерти да изнасят публични лекции и беседи в руските висши училища.

Румен Петков и Галин Дурев увериха, че стоят зад всеки български студент в Русия и изразиха готовност да съдействат при възникване на бъдещи въпроси и трудности.

В заключение двамата заявиха, че БСП Обединена левица ще направи всичко по силите си българските студенти в Москва да получават необходимата подкрепа, да се чувстват добре и да продължат успешно своето образование.